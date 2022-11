Stando alle sue dichiarazioni, pare che Patricia Donoso, in passato, abbia avuto una relazione con Al Bano (allora sposato) durata per ben tre anni. Il noto cantante smentisce tutto, ma la notizia ha fatto il giro del web in poco tempo.

Scopriamo qualcosa in più sulla donna in questione e sulla storia che la lega al cantante.

Patricia Donoso: chi è e che cosa fa nella vita?

Patricia Donoso, di professione avvocato, specializzata in criminologia, lavora tra Miami, Svizzera e New York. Non si hanno particolari informazioni riguardo la sua vita famigliare: Patricia Donoso ha 41 anni ed è stata sposata per ben tre volte, l’ultima delle quali con un banchiere di nome Charles.

I social network della donna ne confermano la professione: sulla biografia del suo profilo Instagram (142 mila follower e 21 post pubblicati) compaiono le scritte “lawyer and criminologist“, ma anche “clinical Psychology“, insieme a un sito web, a un numero di telefono e alle sigle delle città in cui, a quanto pare, opererebbe.

Nonostante le poche informazioni disponibili, sappiamo che Patricia Donoso ha una figlia, di cui però non si conosce il nome.

Patricia Donoso ama molto il suo lavoro da avvocato e pare che in passato – secondo quanto affermano e diffondono le cronache spagnole – abbia esercitato la sua professione anche per Kim Kardashian e Paris Hilton. Oltre ad amare molto il suo lavoro, Donoso è una grande appassionata di moda e di bellezza, ma non ama pubblicare numerosi contenuti sui social network, preferendo spesso il mantenimento di una certa privacy.

Patricia Donoso e Al Bano Carrisi: che cosa c’è stato tra i due?

L’immagine della donna è stato associato al nome del noto cantante Al Bano: il motivo? I due avrebbero avuto una relazione di 3 anni; relazione che per Carrisi sarebbe stata, e qui nasce lo scandalo, extraconiugale.

Nel 2022 la notizia della presunta storia d’amore è stata esplicitata proprio da Patricia Donoso, quando a Sábado Deluxe (programma di Telecinco) avrebbe lanciato il gossip in diretta, scatenando un vero e proprio scandalo che dalla Spagna è arrivato, ovviamente, anche in Italia. Stando a quanto dichiarato dall’avvocata e criminologa, dunque, la storia risalirebbe al 2019 e a presentarli sarebbe stato un manager calcistico durante una partita a San Siro.

Appresa la notizia Al Bano Carrisi ha deciso di presentarsi direttamente in televisione per cercare di chiarire la situazione e, soprattutto, la sua posizione, attraverso un faccia a faccia – seppur virtuale e a distanza – con la stessa Donoso. Il cantante ha prontamente smentito le dichiarazioni della donna, affermando pubblicamente di non avere mai avuto una relazione sentimentale con lei. Inoltre, scaldato dalla situazione, avrebbe anche minacciato di intraprendere azioni legali contro l’avvocata Donoso:

Come dicono in Spagna, la signora è una mentirosa […] La signora, come prova, ha mostrato una fotografia con me in aeroporto, ma se tutte le donne che hanno una foto con me in aeroporto diventano mie amanti, capite che c’è un problema?

La notizia, come bene si può immaginare, ha alzato un polverone mediatico che si è diffuso a macchia d’olio un po’ ovunque, scatenando domande, dubbi e opinioni contrastanti. Si attendono aggiornamenti a riguardo.