Quanto costa l’abito di Marilyn Monroe indossato da Kim Kardashian

Il 3 maggio 2022 c’è stato uno degli eventi più attesi dell’anno, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto fashion: il Met Gala.

Nell’edizione del 2022, a fare scalpore è stato il look di Kim Kardashian: la giovane ha deciso di indossare l’abito di Marylin Monroe reso celebre da Happy birthday Mr.

President.

Kim Kardashian al Met Gala con l’abito di Marylin Monroe: scoppia la polemica

Tutte le persone del mondo hanno a mente l’immagine della leggendaria e iconica Marilyn Monroe, ancora di più se vestita dal meraviglioso abito luccicante bianco e ricco di punti luce, modello disegnato da Bob Mackie e realizzato poi da Jean Louis per la diva pochi mesi prima di lasciarci.

Quello stesso abito è arrivato, come un fulmine a ciel sereno, direttamente al Met Gala 2022: come? Indossato dall’imprenditrice americana Kim Kardashian.

Quanto costa l’abito di Marylin indossa da Kim Kardashian?

Il long dress di Miss Monroe pare abbia un valore incredibile. Nel 2016 è stato acquistato per quasi 5 milioni di dollari che, in euro, corrisponderebbero circa a 4 milioni e mezzo.

Sicuramente Kim non ha destato poco stupore con la sua richiesta di potere indossare l’abito originale della diva Monroe.

Molte persone hanno ritenuto la richiesta troppo azzardata e rischiosa, ma la Kardashian si è mostrata decisa e disposta a tutto, pur di poterlo sfoggiare sul red carpet.

Non sono mancate le critiche, ovviamente: lo stesso Bob Mackie – assistente ai tempi di Jean Louis e colui che disegnò lo schizzo dell’abito – ha affermato che quell’abito era solo ed esclusivamente per Marilyn Monroe e che nessun’altra avrebbe dovuto indossarlo.

Niente da fare, Kim Kardashian, convinta della sua scelta, si è sottoposta a una dieta drastica, si è colorata i capelli di un biondo platino come la diva di Hollywood (ci sono volute 14 ore consecutive per ottenere il risultato finale!) ed è riuscita nel suo intento: indossare il famoso abito di “Happy birthday, Mr.President!”.

In tutto questo luccichio, pare che non siano mancati problemi “tecnici” di non poco peso.

Infatti, sembra che l’imprenditrice americana abbia danneggiato il famoso abito della diva Monroe dopo il red carpet del Met Gala 2022.

Sui social girano foto in cui l’abito – dopo avere affrontato l’intera serata – appare usurato, con alcuni cristalli mancanti e anche diversi strappi lungo la chiusura posteriore e fili visibili in qua e in là (si tenga presente che l’abito originale è stato indossato solo ed esclusivamente per la passerella iniziale, mentre per il party è stata realizzata per lei una copia dell’originale!).

Non sono mancate sorprese, critiche e problemi tecnici al Met Gala 2022, ma quello che è sicuro è che Kim Kardashian, come ogni anno, è riuscita a fare parlare di sé.

Il Met Gala 2022: il tema dell’evento

Dopo tempi così duri per il mondo intero, dati dalla pandemia da Coronavirus, la voglia di rinascere e di cominciare, nuovamente, a vivere, è tantissima.

Per tale ragione, infatti, anche il Met Gala 2022 si è ispirato a tale tematica: la rinascita o, come esplicitato dai biglietti di invito, il dress code ha visto come protagonista “The Gilded Glamour”.

È dunque l’oro l’attore protagonista, qualcosa che punti sul cambiamento culturale, ma anche sull’estrema voglia di emergere nuovamente. Ecco che il Met Gala 2022 ha raccolto outfit scintillanti che hanno brillato, letteralmente, di luce propria.