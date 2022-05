Al Bano e Romina non sono più una coppia da anni e anni, eppure i fan continuano a sperare di vederli tornare insieme. Carrisi è da tempo felice accanto a Loredana Lecciso, ma il loro rapporto potrebbe subire uno stop a causa della Power.

Cosa sta succedendo a Cellino San Marco?

Al Bano: addio a Loredana Lecciso?

Inutile nasconderlo: quando si parla di Al Bano, la maggior parte dei fan pensa a Romina Power come sua consorte. I due sono stati sposati tanti anni e hanno lavorato insieme, dando vita a canzoni e film che sono ancora attuali. E’ per questo, forse, che nell’immaginario collettivo Loredana Lecciso è sempre stata vista come la terza incomoda.

Al Bano ha avuto dei figli, due per l’esatezza, anche da lei, ma non ha mai voluto portarla all’altare. Possibile che questa scelta sia alla base di un addio?

Al Bano non vuole sposare Loredana: c’entra Romina?

In una recente ospitata a Verissimo, Al Bano ha così parlato di un eventuale matrimonio con Loredana:

“Sposarmi di nuovo? L’ho già fatto, un matrimonio nella vita basta. Bellissimo, ma poi è arrivato il divorzio”.

Legalmente, Carrisi è ancora sposato con Romina, ma da circa 21 anni fa coppia con la Lecciso. In tutto questo tempo, nonostante la nascita dei due figli, il cantante di Cellino San Marco non ha mai avvertito la necessità di giurare amore eterno a Loredana. E’ per questo che l’addio è vicino?

La posizione di Loredana

Dopo il divorzio da Romina, Al Bano ha vissuto un periodo buio e non ha mai nascosto alla stampa il profondo dolore provato in quei momenti. Una vera e propria esperienza traumatica, che lui non ha intenzione di ripetere. Loredana, dal canto suo, da 21 anni continua a rimanere al suo fianco, motivo che spinge a pensare che le mancate nozze non siano un problema. Non a caso, la Lecciso ha spesso sottolineato che lei e Carrisi hanno un “matrimonio mentale“.