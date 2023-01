Maria Sobocinska è una giovane attrice polacca, saltata all’attenzione internazionale grazie al suo ruolo nella serie Netflix Sexify. Ma conosciamola meglio.

Maria Sobocinska: biografia e carriera

Maria Sobocinska è nata il 24 febbraio 1994 a Varsavia, in Polonia, sotto il segno dei pesci.

Suo padre si chiama Piotr Sobociński (ed è direttore della fotografia) e la madre Hanna Mikuć (ed è una famosa attrice polacca!). Possiamo dunque dire che Maria è figlia d’arte e lei stessa ha confermato di essere stata ammaliata fin da piccina dal lavoro dei suoi genitori. Sappiamo che ha anche due fratelli, Michal Sobociński e Piotr Sobocinski Jr.

Dopo il diploma di scuola superiore, ha cominciato a dedicarsi alla carriera da attrice e ha ottenuto la parte di Helena Glowacka-Huk in “Hatred”, che possiamo considerare il suo trampolino di lancio.

Dopo il successo del debutto, Maria si è iscritta all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Aleksander Zelwerowicz. Subito dopo la vediamo in due cortometraggi: uno intitolato “Ksiadz” e l’altro intitolato “Zacisze”.

Possiamo però dire che per lei l’anno della svolta è stato il 2018: allora Maria Sobocinska ha preso parte a Clergy, una produzione importante di Jacek Rzehak. Nello stesso anno la giovane attrice polacca ha debuttato sul piccolo schermo, interpretando Milla Grodecka in una serie intitolata “Komisarz Alex”.

L’anno 2019 è stato invece un susseguirsi di successi per Maria Sobocinska che ha infatti preso parte a ben sei film: “Recharge”, “Tutto per mia madre”, “Mister T.” e “Alzur’s Legacy”. Sempre nel 2019 ha lavorato in teatro a ben tre spettacoli,”Stulecie Winnych”, “Il principio del piacere” e “La trappola”.

La vera fama, sebbene già preceduta da notevoli successi, arriva con il ruolo di Klaudia Deren in Raven, un dramma poliziesco polacco.

A livello di serie tv, è senza dubbio Sexify nel 2021 a dare una spinta enorme alla sua carriera, sebbene in precedenza Maria Sobocinska abbia recitato sempre per il piccolo schermo in “Stulecie Winnych”, dove ha interpretato un personaggio ricorrente di nome Zosia. Possiamo dire che la fama dell’attrice in Polonia sia già più che consolidata, ma che la produzione di Netflix abbia senza dubbio esteso la sua notorietà a livello internazionale.

Maria Sobocinska: Instagram, curiosità, vita privata

Maria Sobocinska ha un profilo su Instagram con più di 5 mila followers, non ancora – dunque – frequentatissimo rispetto ai numeri dei suoi colleghi. Non c’è dubbio che con Sexify, però, la sua fama nel mondo sia destinata a crescere, assieme al numero dei suoi seguaci.

Sul profilo Maria si mostra spesso in prima persona, portando il suo pubblico anche nella vita quotidiana: con i followers condivide, ad esempio, i suoi momenti di tranquillità e pace facendo surf. Quello che dal social non traspare è però la sua vita privata.

Sebbene i fan si siano spesso mostrati curiosi in merito, non sappiamo con certezza se Maria Sobocinska sia o meno fidanzata. Allo stato attuale sembra essere single, ma per un lungo periodo si è vociferato circa un suo possibile coinvolgimento amoroso con un altro membro del cast di Sexify. La notizia, tuttavia, è caduta nel vuoto non avendo ricevuto conferme dalla diretta interessata.