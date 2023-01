Sexify 2 sta per fare il suo ingresso all'interno del catalogo Netflix: le tre amiche continuano il loro lavoro all'app dedicata al sesso

Natalia e le sue amiche stanno per tornare con una nuova stagione: Sexify 2 arriverà presto su Netflix, per raccontarci gli sviluppi dell’applicazione sessuale protagonista del primo capitolo della serie-tv.

Scopriamo insieme quando uscirà la seconda stagione e tutti i dettagli a riguardo.

Sexify 2: quando esce la nuova stagione?

Se ancora non avete avuto modo di vedere la prima stagione di Sexify, recuperate al più presto. La storia della serie-tv polacca è avvincente, ironica e assolutamente contemporanea.

Dopo il successo del primo capitolo, Sexify sta per tornare su Netflix con una nuova stagione. Sexify 2 arriverà sulla piattaforma streaming il prossimo 11 gennaio 2023.

Siete pronti a scoprire le novità sulla famosa app dedicata al sesso?

Di che cosa parla Sexify 2?

La seconda stagione di Sexify riprende la narrazione dal finale della stagione precedente. Natalia, la giovane programmatrice informatica, è una nerd per quanto riguarda i computer, i codici e tutto ciò che riguarda il mondo tecnologico, ma non sa nulla sulle relazioni e, soprattutto, non conosce il mondo del sesso.

Insieme alle amiche Monika e Paulina, Natalia inizia una ricerca per comprendere tutti i misteri legati all’orgasmo femminile e darà luce a un’applicazione per vincere un prestigioso concorso universitario e per riuscire, una volta per tutte, a soddisfare le esigenze di tutti i suoi coetanei e di tutte le sue coetanee.

Sexify 2 riprenderà dalla delusione provata dalle tre amiche per non avere finto il tanto amato concorso, ma la determinazione delle ragazze non le porterà ad arrendersi, bensì a fortificarsi. Natalia, Monika e Paulina continueranno a lavorare all’app facendo leva sui punti di forza di ognuna: la mente tecnologica di Natalia, la passione di Paulina e le finanze di Monika: riusciranno a portare a termine il loro progetto?

Il trailer, disponibile su Netflix, offre una breve panoramica di quello che accadrà: tanta determinazione, tante idee nuove, ma anche tanti ostacoli da dovere affrontare. Le tre amiche non hanno intenzione di fermarsi.

Il cast di Sexify 2

Il cast della seconda stagione di Sexify si compone sostanzialmente degli stessi attori e delle stesse attrici. Si tratta di un team attoriale molto giovane proveniente dalla Polonia, le cui protagoniste sono interpretate da Aleksandra Skraba (Natalia), Maria Soboncinska (Paulina) e Sandra Drzymalska (Monika).

Dove vedere Sexify 2?

Come per la prima stagione, anche Sexify 2 sarà disponibile su Netflix. Dall’11 gennaio 2023 il nuovo capitolo della serie-tv polacca metterà piede in piattaforma e tutti gli abbonati potranno prenderne visione.

È bene ricordare che Netflix, non offrendo più il periodo di prova gratuito, obbliga a sottoscrivere un abbonamento per potere accedere al suo ampio catalogo di contenuti. Mettendo a disposizione piani tariffari differenti, Netflix offre anche la possibilità di iscriversi ad abbonamenti low-cost, in cui però compare l’elemento pubblicità, spesso considerato di disturbo e poco pratico.

Starà quindi all’utente scegliere il piano più adatto a lui e alle sue esigenze, ma Sexify 2 non vede l’ora di entrare a fare parte del catalogo. L’attesa è quasi conclusa e noi non vediamo l’ora di scoprire tutti gli aggiornamenti sull’app più innovativa degli ultimi tempi.