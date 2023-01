Leo Suter è un attore britannico noto al grande pubblico per il suo ruolo di Harald nella serie tv spin off di Vikings, ovvero Vikings Valhalla.

Leo Suter: età, biografia, carriera, Vikings

Nato in quel di Londra il 26 settembre 1993, ha dunque 30 anni, è alto 184 centimetri e ha saputo farsi apprezzare dal pubblico di Vikings per il suo fisico atletico e il suo fascino.

Sappiamo che l’attore ha un fratello di nome Gregory e una sorella di nome Nina e che purtroppo i tre hanno perso la madre a causa del cancro, più o meno quando Leo Suter aveva ventiquattro anni. Leo ha studiato a Colet Court, St Paul’s School e al New College a Oxford, formandosi nel ramo delle Scienze Umane.

La sua passione per la recitazione è però antecedente ai suoi studi: vi si è accostato già ad undici anni, firmando un primo contratto come professionista già dopo una performance nello spettacolo della scuola!

Leo Suter ha così avviato la sua carriera più che fortunata nei teatri, comparendo in molte produzioni importanti come Romeo and Juliet al Southwark Playhouse, The Winterting all’Oxford Playhouse, The Alchemist all’Arcola Theatre.

Si è poi invece accostato al piccolo e al grande schermo con svariati ruoli, sia in film che serie tv. Solo per citarne alcuni, abbiamo visto Leo Suter in Fallen (film del 2016), Victoria (serie tv del 2017), Music, War and Love (film del 2019), Sandinton (serie tv del 2019), The Liberator (miniserie del 2020) e, appunto, la già citata serie Vikings: Valhalla dal 2022 (e per lo meno per altri due anni visto che lo show è già stato rinnovato fino alla terza stagione).

Possiamo dire che a consacrarlo al successo internazionale sono state, prima dell’approdo nel mondo di Vikings, la già citata Sandinton e la serie storica Beecham House.

L’attore stesso ha confermato di essere grato all’eterogeneità dei ruoli da lui interpretati nella sua carriera, trasversali a tutti i mezzi (teatro, tv, cinema) perché così si è sempre potuto mettere alla prova, alzando sempre di più l’asticella e confermando passo dopo passo la sua bravura sia a se stesso che al pubblico, il quale ormai lo apprezza da tempo!

Leo Suter: fidanzata, Instagram, curiosità

Per quanto riguarda la vita privata di Leo Suter non si sa invece poi molto. L’attore ha un profilo social solo su Instagram (quindi niente Twitter o Facebook), dove è seguito da 164mila followers, ma lo usa prettamente per condividere notizie e aggiornamenti relativi alla sua carriera.

Non abbiamo idea, quindi, sullo stato della sua situazione sentimentale: difficile dire se sia impegnato o meno.

Sempre sul social, però, sono nel tempo trapelate notizie circa alcune delle sue passioni più grandi dopo la recitazione, ovvero: il pianoforte, il cricket e i cani! Leo è infatti un grande amante degli animali e in particolar modo dei cani. Pare, infine, che all’attore non manchino neppure le doti canore e che sia infatti un ottimo cantante: avrebbe imparato proprio per cominciare a recitare negli spettacoli scolastici.