Chi è Harper Beckham: età, altezza, fisico e vita privata della figlia di David e Victoria

Harper Beckham è la quarta e ultima arrivata nella famiglia, nonché l’unica figlia femmina di David e Victoria. La ragazza è nata il 10 luglio 2011, sotto il segno zodiacale del Cancro, e ha ben tre fratelli maggiori. Fin da quando era piccola non è riuscita a sfuggire alla costante attenzione dei media, per via della grande popolarità dei suoi genitori, della mamma Posh Spice e stilista e del papà, che è uno dei calciatori più forti e famosi della storia. All’anagrafe la piccola Beckham è stata registrata come Harper Seven. Il secondo nome è un elogio al numero di maglia del suo papà, sfoggiato e onorato sia al Manchester United che con la nazionale inglese. La dodicenne è la principessa di casa ed è una vera e propria daddy’s girl. Lei e David Beckham hanno un rapporto davvero speciale e fin da quando era piccola sono stati spesso immortalati insieme, durante momenti dolcissimi trascorsi insieme. In un’intervista il suo papà aveva parlato di lei pieno di orgoglio, sottolineando anche le sue abilità calcistiche. Li abbiamo visti insieme anche al concerto di Harry Styles, con tanto di boa piumati rosa abbinati, e in un dolcissimo video in cui la ragazzina trucca il suo papà sulle note di Taylor Swift.

Chi è Harper Beckham: hobby, passioni e social

Harper Beckham ha una grande e naturale passione per la moda, probabilmente trasmessa dalla sua mamma. La caratteristica positiva della ragazzina è che non sembra voler sembrare più grande dei suoi 12 anni, a differenza di molte altre giovani che nascono in quegli ambienti. Nonostante sia giovanissima ha già collezionato il titolo di Influencer dell’anno nel 2019 e ha avuto il privilegio di partecipare a diversi eventi del settore. Il suo show preferito resta quello di mamma Victoria per il suo brand, a cui le piace assistere sempre in prima fila. Ha anche una grande passione per lo sport e in questo è incredibilmente versatile. Ha spaziato dal calcio alla danza classica, dall’equitazione alle attività outdoor come il nuoto e il surf. È anche un’amante della lettura, oltre ad essere multilingue. Inoltre, ha una grande passione per il disegno, riscoperta durante la pandemia. Su TikTok è anche spesso immortalata mentre aiuta nella preparazione di pranzi e cene insieme ai suoi genitori. Per il momento non è attiva in prima persona in nessuna piattaforma social, ma è spesso presente nei contenuti pubblicati dai membri della sua famiglia. Sicuramente quando deciderà di aprire dei profili personali riuscirà ad ottenere un successo incredibile.

