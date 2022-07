Dana Saber è una splendida modella di cui si sa molto poco dal punto di vista della vita privata. Nel 2022 lei e Dayane Mello hanno infiatto le cronache rosa scambiandosi alcuni baci bollenti per le vie di milano.

Chi è Dana Saber: la carriera e i baci a Dayane Mello

Classe 1993 (è nata il 23 aprile sotto il segno zodiacale del Toro) Dana Saber è una splendida modella. Non è dato sapere dove sia nata e molti ipotizzato (dato il suo nome) che sia originaria del medioriente. Nel 2022 la modella è balzata agli onori delle cronache rosa dopo che è stata avvistata in compagnia di Dayane Mello e di Soleil Sorge per le vie di Milano. Nelle immagini diffuse dai paparazzi lei e la Mello erano intente a baciarsi con passione sulle labbra.

Non è noto se le due stiano insieme o chi siano stati i partner di Dana Saber in precedenza. Sui social la modella è sempre stata estremamente riservata e sono presenti solo alcuni dei suoi scatti d’alta moda.

Sui social sono presenti alcuni video in cui Dana Saber è ritratta in casa in compagnia di Dayane Mello e Soleil Sorge, che evidentemente sono sue intime amiche.

Non è dato sapere dove le tre si siano conosciute e quali siano esattamente i loro rapporti. In molti hanno iniziato a seguire i canali social di Diana Saber dopo che su internet sono emersi gli scatti bollenti in cui lei e Dayane erano ritratte insieme.