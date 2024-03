Che fine ha fatto Barbara D’Urso? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Che fine ha fatto Barbara D’Urso? Ecco dove lavora adesso

Barbara D’Urso è stata ospite di Mara Venier a “Domenica In“. Nel corso dell’intervista, l’ex conduttrice di “Pomeriggio Cinque” è tornata a parlare dell’addio a Mediaset e anche del suo futuro che, forse, potrebbe essere proprio un ritorno in Rai. C’è infatti chi ha parlato di un suo possibile ritorno in prima serrata con “Carramba che sorpresa” ma, al momento, sono solamente delle voci. Ecco cosa ha detto della Rai Barbara D’Urso a Mara Venier: “io ho iniziato proprio qua, il mio cuore è qua, il filo della Rai è rimasto qua, l’emozione della Rai dopo 22 anni, è molto emozionante ritornare qui e penso che la vita ti sorprenda sempre.” Insomma ancora non si hanno notizie certe circa quello che farà nei prossimi mese Barbara D’Urso, staremo a vedere se davvero tornerà in Rai, quello che è certo è che la conduttrice ha voglia di tornare presto al lavoro: “io amo la semplicità, amo che la gente dopo che mi vede a teatro mi aspetti fuori, dicendomi: Barbara, quando torni in tv? Io so che succederà, io tornerò con la gente.”

Barbara D’Urso a Domenica In: “Sono stata strappata dalla mia vita”

Come abbiamo appena visto, Barbara D’Urso è stata ospite di Mara Venier a “Domenica In” e ha parlato di tante cose, della sua infanzia, dell’amore, dell’addio a Mediaset e dell’amore per la Rai. Barbara ha confessato che l’addio a Mediaset è un dolore ancora vivo e che è come se fosse stata strappata alla sua vita. Ecco cosa ha detto la conduttrice napoletana: “io sto bene, sono serena, ma non ho ancora elaborato, ho ancora qui il dolore per quello che mi è accaduto e di come, in maniera terribile, sono stata strappata dalla mia vita, da Mediaset. Sono stata sedici anni in diretta tutti i giorni, ho dato tantissimo all’azienda. Ci sono sempre stata, giorno e notte, anche durante il Covid.” Barbara D’Urso ha poi definito come terribile il modo in cui è stata strappata, senza che nessuno le spiegasse il perché. Poi ha confidato di essere “scappata” a Londra, proprio in concomitanza con l’inizio della nuova stagione di “Pomeriggio Cinque“: “l’anno scorso, quando sarebbe tornata in onda la trasmissione che ho condotto per sedici anni, stavo malissimo e non potevo restare qua, non ero serena. Così sono partita. Ho detto ‘dove posso andare?’ Ho ipotizzato diverse mete, ma alla fine ho deciso di andare a Londra, completamente da sola per studiare inglese e ho preso una casetta.” In un giorno però tutto è cambiato poiché Wanda, la seconda moglie di suo padre che Barbara considera una seconda madre, la sua madre biologica è morta quando aveva solo 11 anni, era in sala di rianimazione ma, fortunatamente, la donna si è ripresa e oggi sta bene.

