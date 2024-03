Come si sono conosciuti Alessandro Cattelan e la moglie Ludovica Sauer? Quanti figli hanno? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Alessandro Cattelan e la moglie Ludovica: come si sono conosciuti e quanti figli hanno?

Alessandro Cattelan è uno dei conduttori televisivi e radiofonici più amati dal pubblico. Dal 2014 Alessandro è sposato con la modella e influencer svizzero brasiliana Ludovica Sauer. Ma, come si sono conosciuti? Galeotta è stata una partita dell’Inter, squadra per cui entrambi sono tifosi. I due infatti si sono incontrati durante l’intervallo di una partita. Ecco cosa ha raccontato Cattelan nel corso di una intervista di qualche anno fa: “nella pausa tra il primo e il secondo tempo l’ho adocchiata e mi sono avvicinato. Io non sono il vitellone che approccia le donne con un: ‘ciao, come mai sei qui sola?’ Un pò sono timido, un pò mi vergogno. Ma con lei ho tirato fuori il coraggio, era troppo bella per lascarsela scappare.” Da quel momento i due non si sono più lasciati, fino a sposarsi nel 2014. Sono una coppia molto riservata, anche il matrimonio è stato molto discreto, una cerimonia di circa dieci minuti in un ambiente intimo nel comune di Milano, con solo i testimoni, i genitori e la loro primogenita Nina. Alessandro e Ludovica hanno due figlie, una è appunto Nina, che oggi ha 11 anni, l’altra Olivia, che invece ha 7 anni. Entrambe non vengono mai riprese in primo piano nelle foto sui social, una scelta di entrambi i genitori, contrari al fenomeno dello sharenting che tanto va di moda tra i personaggi famosi e non solo.

Ludovica Sauer, chi è la moglie di Alessandro Cattelan

Come abbiamo appena visto, Ludovica Sauer è da dieci anni la moglie del noto conduttore televisivo e radiofonico Alessandro Cattelan. I due si sono conosciuti a San Siro, durante l’intervallo di una partita della loro squadra del cuore, l’Inter. Insieme hanno due figlie, Nina e Olivia. Ma, chi è Ludovica Sauer? Ludovica è una modella e influencer svizzero brasiliana, è nata infatti in Svizzera nel 1981 da padre tedesco e madre brasiliana. La sua infanzia Ludovica l’ha trascorsa tra il Brasile e l’Italia. Fin da giovane ha avuto una grande passione per la moda e il mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni, Ludovica Sauer ha prestato il suo volto a numerosi eventi legati al mondo dello sport, dall’automobilismo al ciclismo. Nel corso di una intervista a Vanity Fair di qualche anno fa, Ludovica Sauer ha parlato delle sue figlie, del fatto che amino cucinare e guardare le puntate di “Friends” tutti insieme prima di andare a dormire. Ludovica Sauer e Alessandro Cattelan sembrano proprio una coppia molto unita. Se volete saperne di più su Ludovica la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 213mila follower.

