Pierluigi Iorio è un attore e regista italiano e uno dei nuovi concorrenti di Pechino Express. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Chi è Pierluigi Iorio: tutto sull’attore e regista italiano

Pierluigi Iorio è un attore e regista italiano. E’ nato a Napoli il 16 ottobre del 1971, ha quindi 52 anni ed è del segno zodiacale della Bilancia. Dopo il diploma, Pierluigi ha deciso di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza e, durante gli studi, si appassiona al mondo del teatro. Il suo debutto a teatro arriva nel 1996 ne “Il medico dei pazzi” di Eduardo Scarpetta. Tra le altre opere teatrali a cui ha preso parte nel corso degli anni troviamo: “La commedia del re buffone e del buffone re”, “Le metamorfosi di un suonatore ambulante”, “La vedova allegra”, Un ragazzo di campagna” e “Caffè di notte e giorno e scalo marittimo”. Pierluigi Iorio lavora anche come regista e ha anche recitato in diversi film e serie televisive, quali: “Una cena divina”; “La meravigliosa avventura di Antonio Franconi”, “C’è di nuovo la valigia sul letto”, “Vivere”, “Un posto al sole”, “Gomorra – La serie”, “Mina settembre 2” e “Resta con me”. Da sottolineare il progetto come regista del musical “A che servono gli uomini”, dove collabora con il Premio Oscar Lina Wertmuller. Pierluigi Iorio ama il buon cibo e la buona cucina e una delle sue amiche storiche è l’attrice Nancy Brilli. per quanto riguarda la sua vita privata, Pierluigi Iorio è sposato con Ornella Foglia, che lavora nel mondo della fotografia. La coppia vive in provincia di Salerno. Hanno un figlio di nome Antonio e sono una coppia molto riservata, infatti non si conoscono i dettagli della loro storia d’amore. Se volete saperne di più su Pierluigi Iorio lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha quasi 2mila follower.

Pierluigi Iorio a Pechino Express 2024 con Nancy Brilli

Come abbiamo appena visto, Pierluigi Iorio è molto amico dell’attrice Nancy Brilli, amica anche della moglie del regista e attore campano. Nancy e Pierluigi sono tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express che partirà il prossimo 7 di marzo, nella squadra dei Brillanti. Pierluigi e Nancy dovranno affrontare “la rotta del Dragone“, tra Vietnam, Laos e Sri Lanka. In tutto sono otto le coppie in gara che si sfidano lungo un percorso attraversante più Stati per giungere alla meta finale. Il viaggio è a tappe e, ogni concorrente, ha con sé una dotazione minima all’interno di uno zaino e un euro al giorno nella valuta locale per soddisfare i bisogni primari. Ogni coppia, inoltre, non può utilizzare i proprio soldi per acquistare ad esempio i biglietti per i mezzi di trasporto ma può farsi pagare il biglietto dagli abitanti del luogo. Durante il percorso ci sono delle missioni che ogni coppia deve portare a termine per poter avanzare nel gioco. A metà percorso, i viaggiatori troveranno il libro rosso di Pechino Express, che devono firmare per attestare il loro arrivo. All’arrivo invece troveranno solamente un tappetino rosso. Alla coppia vincitrice di ogni tappa viene consegnata una medaglia e 5.000 euro da devolvere in beneficenza a una associazione del luogo.

