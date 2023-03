Che Dio ci aiuti 7: anticipazioni ultima puntata

Giovedì 16 marzo 2023 alle ore 21.30 andrà in onda su Ra1 l’ultima puntata della settima stagione di “Che Dio ci aiuti”. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Che Dio ci aiuti 7: ultima puntata

Ormai ci siamo, il 16 marzo andrà in onda l’ultima puntata della settima stagione delle serie televisiva italiana “Che Dio ci aiuti“, serie di enorme successo che anche per questa stagione ha fatto registrare più di 4 milioni di telespettatori per ogni puntata, con il 22% di share. Quello che accade alle suore del convento di Assisi e alle ragazze che vengono lì ospitate riesce ancora, dopo sette stagioni, a tenere gli spettatori incollati davanti alla televisione. Ma, cosa accadrà in quest’ultima puntata? Vediamo insieme qualche anticipazione. La decima e ultima puntata della serie televisiva sarà composta da due episodi. Nel primo, dal titolo “Dire Fare Impiccare“, Azzurra, interpretata dall’attrice ed ex Miss Italia Francesca Chillemi, dopo aver scoperto diverse cose sul passato di Sara, decide di confidarsi con Suor Teresa, interpretata da Fiorenza Pieri. La superiora cerca di convincere Azzurra a non rivelare ciò che ha scoperto, ma lei non vuole darle ascolto. Suor Teresa si rivolge allora al Vescovo accusando Azzurra di insubordinazione. Sara è costretta a rivivere un ricordo traumatico del suo passato, legato proprio a ciò che Azzurra ha scoperto. Viene inoltre a sapere che Marco non si trova ad Assisi per caso, ma ha un piano da portare a termine.

Nel secondo episodio, dal titolo “La ricerca della felicità“, Sara apprende una triste notizia riguardante il piccolo Elia, mente Suor Teresa, dopo aver avvertito i Servizi Sociali, esprime tutto il proprio risentimento nei confronti di Azzurra per la decisione da lei presa. La novizia, in preda alla disperazione, cerca conforto in Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, mentre prova a perdonare e comprendere Suor Teresa, la quale potrebbe avere l’ultima possibilità di sanare il suo cuore ferito. Inoltre, Caterina e Ludovica sono all’oscuro di tutto e fermamente convinte che Sara e Emiliano siano fatti per stare insieme. Non sanno però che Emiliano è pronto a vivere la sua storia con Corinna.

Che Dio ci aiuti 7: il crossover con Un passo dal cielo

Durante l’ultima puntata della serie televisiva “Che Dio ci aiuti 7“, Azzurra prenderà finalmente i voti e, per un imprevisto, lei e Suor Teresa saranno le protagoniste di un crossover con la serie televisiva “Un passo dal cielo“, la cui settima stagione comincerà giovedì 30 marzo.

In pratica Suor Azzurra e Suor Teresa andranno a San Vito di Cadore in gita, ma il loro amato pulmino blu viene portato via. Ad accorre in loro aiuto arriveranno due personaggi molto amati della serie Tv “Un passo dal cielo“, ovvero il commissario Vincenzo Nappi, interpretato da Enrico Iannello, e l’agente Huber Fabricetti, interpretato da Gianmarco Pozzoli.

Che Dio ci aiuti 7: dove vederlo e quando

La decima e ultima puntata della serie televisiva “Che Dio ci aiuti” andrà in onda giovedì 16 marzo in prima serata su Ra1, oppure potrete vederla in streaming su RaiPlay.