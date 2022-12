Fiorenza Pieri fa parte del cast di Odio il Natale, serie tv di Netflix. È un’attrice e regista di origini fiorentine, che ha esordito al Teatro Stabile di Genova. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e la sua vita privata.

Fiorenza Pieri: la sua carriera

Fiorenza Pieri è un’attrice e regista originaria di Firenze, che ha esordito al Teatro Stabile di Genova. Attualmente possiamo vederla nella serie tv Odio il Natale, disponibile su Netflix a partire dal 7 dicembre 2022. Nel corso della sua carriera ha lavorato molto in teatro, ma anche al cinema. Ha preso parte a diversi film e serie tv, tra cui Tutto può succedere. Fiorenza Pieri ha debuttato nel mondo del teatro nel 2018, più precisamente al Teatro Astra di Torino, dopo l’esordio al Teatro Stabile di Genova.

Nello stesso anno ha interpretato Aeroplani di Carta, al Teatro Nazionale di Genova. Anche il 2015 è stato un anno molto fortunato per lei, perché è diventata a tutti gli effetti una docente di dizione, recitazione e voce al Teatro della Tosse di Genova. Oltre a questo ruolo di coach vocale, per lei molto importante, è stata assunta anche come insegnante per i bambini, insieme ad altri attori professionisti, come Maurizio Lastrico ed Enzo Paci.

La sua bravura e il suo talento l’hanno anche resa adatta a recitare all’interno di una delle serie più attese di quest’anno, ovvero Odio il Natale. Si tratta del racconto della vita di Gianna, che fa un bilancio della sua vita nel periodo natalizio, rendendosi conto che, per quanto le cose vanno molto bene grazie alle sue amiche e al suo lavoro da infermiera, non ha ancora una famiglia tutta sua. Per questo fa una promessa a se stessa, ovvero di arrivare alla cena della vigilia accompagnata. Questa serie, in cui interpreta il ruolo di Margherita, sorella della protagonista, sta avendo un grande successo, nonostante sia uscita da pochi giorni, ovvero il 7 dicembre 2022. Gli spettatori sono già in attesa di una seconda stagione e il regista ha già dichiarato di avere grandi speranze di poter mandare in onda un sequel per il prossimo Natale.

Fiorenza Pieri: la sua vita privata

Della vita privata di Fiorenza Pieri non sono disponibili molte informazioni sui vari siti web. L’attrice è davvero molto riservata e tutto ciò che riguarda la sua vita privata e sentimentale, e la sua famiglia, sono assolutamente top secret. Si sa solo che l’attrice sta collezionando un successo dopo l’altro nella sua carriera, grazie ai suoi ruoli in diversi cortometraggi, che l’hanno resa una meravigliosa insegnante, che lavora sempre accanto ai più grandi del teatro. Per quanto riguarda la sua formazione, ha ottenuto anche un diploma di qualificazione personale presso la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. Inoltre, la donna ha condotto un laboratorio di approfondimento con il celebre Paolo Antonio Simioni. Con il suo ruolo nella nuova serie tv di Netflix conferma ancora una volta il suo grande talento, che la sta portando ad ottenere grandi successi.