Cesara Buonamici svela come sceglie gli immuni al Grande Fratello

Cesara Buonamici ha rivelato come sceglie gli immuni durante le puntate del Grande Fratello. La giornalista è stata una vera scommessa per questa edizione, per il suo ruolo unico e diverso rispetto agli anni precedenti.

Cesara Buonamici è stata una vera scommessa per questa nuova edizione del Grande Fratello. Un’opinionista unica, con un ruolo molto diverso rispetto a quello a cui il pubblico si era abituato nelle precedenti edizioni. Nonostante non crei volutamente, come richiesto da Pier Silvio Berlusconi, nessun tipo di polemica, Cesara Buonamici sta dimostrando di essere sempre sul pezzo, di conoscere perfettamente i concorrenti e le loro dinamiche e di saper intervenire sempre in modo corretto e nel momento giusto. La giornalista, per svolgere al meglio il suo ruolo, è anche aiutata dagli autori, che le passano diversi riassunti di ciò che accade nella casa più spiata d’Italia. “Chi organizza il programma offre tutto il sostegno con materiali e anche ottimi riassunti di ciò che non si riesce a vedere” ha spiegato la stessa Cesara Buonamici a Tv Sorrisi & Canzoni, durante un’intervista in cui ha spiegato che poi il programma si forma piano piano e si parla di argomenti a seconda di ciò che accade nella casa e delle dinamiche che si vanno a creare grazie ai concorrenti. “Alfonso è una persona molto gentile, è acuto, spiritoso e piacevole. Siamo amici da anni e ci lavoro veramente bene” ha dichiarato Cesara Buonamici, elogiando il conduttore del Grande Fratello, suo grande amico, con cui, come lei stessa ha dichiarato, riesce a lavorare molto bene. L’opinionista unica del Grande Fratello ha deciso anche di svelare come sceglie gli immuni, compito affidato agli opinionisti da solo un paio di edizioni. “L’immunità? È un giudizio legato al momento e alla situazione del gioco. Bisogna, secondo me, essere giusti in relazione all’attimo in cui si salva qualcuno” ha dichiarato Cesara Buonamici, spiegando che sceglie a chi donare l’immunità proprio sulla base del momento e di ciò che sta succedendo.

Cesara Buonamici, opinionista del Grande Fratello: “Chi è la mia concorrente preferita”

“La prima impressione che mi hanno fatto, sinceramente, è di invidia per una gioventù così esplosiva” ha confessato Cesara Buonamici durante un’intervista per il settimanale Chi, parlando dei concorrenti, che ha definito giovani e allegri, anche se ben consapevoli del loro posto nel mondo. L’opinionista ha spiegato che i concorrenti sono pieni di curiosità e che hanno una grande volontà per il loro futuro, dimostrando di sapere chi sono e cosa vogliono alla perfezione. “La mia preferita forse è Giselda, perché ti mette di buonumore al solo guardarla. Le altre sono belle e bellissime, ma non è questa la loro migliore qualità. Colpisce come non facciano alcun uso esibizionistico di questa loro caratteristica. Questo si percepisce e, ovviamente, oltre a essere belle, le rende simpatiche” ha aggiunto l’opinionista.

