Barbara D’Urso sarà tra gli ospiti della trasmissione “Belve” condotta da Francesca Fagnani. Quando andrà in onda la puntata? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Barbara D’Urso ospite a Belve: quando vedremo l’intervista di Francesca Fagnani?

Dopo l’addio a Mediaset degli scorsi mesi, la conduttrice televisiva e attrice Barbara D’Urso sarà una dei prossimi ospiti del programma televisivo “Belve“, condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. È stata la stessa Fagnani a confermare la notizia a Fiorello durante la sua partecipazione a “Aspettando Viva Rai“. La giornalista ha raccontato a Fiorello di essere in contatto con la D’Urso già da diversi mesi. Barbara al momento di trova ancora all’estero, poiché fino a quando non scadrà il contratto con Mediaset non potrà essere coinvolta in nessun progetto televisivo. Barbara però potrà portare in scena il suo spettacolo teatrale il prossimo mese di novembre. Queste erano state le sue parole su Twitter “Il 3 novembre debutto a Torino, ne approfitto per scusarmi con i direttori dei teatri, e col pubblico, che mi avrebbe voluto nelle loro città ma avevo un impegno televisivo che avrei voluto e dovuto rispettare e il calendario teatrale viene chiuso circa un anno prima.” Francesca Fagnani ha quindi confermato a Fiorello che Barbara D’Urso, non appena metterà piedi in Italia, andrà a trovarla nel suo studio e verrà sottoposta all’intervista. Questa potrebbe essere l’occasione per la D’Urso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa vista la mancata riconferma a Mediaset e la successiva polemica per non aver potuto almeno salutare il suo pubblico che l’ha seguita per tanti anni. Il 24 ottobre 2023 andrà in onda l’ultima puntata di “Belve” ma, per vedere l’intervista a Barbara D’Urso con molta probabilità bisognerà aspettare la prossima edizione del programma, ovvero nel 2024, a meno che questa edizione non venga prolungata.

Belve: gli ospiti dell’ultima puntata

Domani, martedì 24 ottobre 2023, andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione di “Belve“, il programma condotto da Francesca Fagnani. La puntata, come sempre, andrà in onda in prima serata, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Ma , chi sono gli ospiti di questa ultima puntata? La Fagnani per questa ultima puntata ha deciso di intervistare tre donne: la conduttrice televisiva, attrice e opinionista Alba Parietti, la showgirl, modella e conduttrice televisiva Melissa Satta, e l’attrice Isabella Ferrari. Appuntamento quindi per domani sera, martedì 24 ottobre.

Cosa farà Barbara D’Urso in televisione?

A oggi non è ancora chiaro quale sarà il futuro televisivo di Barbara D’Urso dopo l’addio a Mediaset. Sono tante però le indiscrezioni che sono girate ultimamente, da chi la vede a Discovery, a chi la vede ospite a “Domenica In” con Mara Venier. Smentita invece la sua partecipazione al programma televisivo “Ballando con le Stelle“, smentita arrivata dalla conduttrice Milly Carlucci. Secondo alcune ultime indiscrezioni la D’Urso sarebbe stata coinvolta in una serie Netflix internazionale. Col tempo avremo tutte le risposte.

