“Temptation Island Winter 2023” quando inizia? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Temptation Island Winter 2023, svelata la data: quando inizia il programma

Dopo il successo delle edizioni estive, ecco che il reality dei sentimenti più amato d’Italia, “Temptation Island”, arriva anche nella versione invernale e dovrebbe chiamarsi “Temptation Island Winter”. Il giornalista Gabriele Parpiglia a Casa Sdl ha svelato quando inizieranno le registrazioni del programma, ovvero il 15 gennaio 2024: “chiudiamo con uno scoop. Dal 15 gennaio inizieranno le riprese di Temptation Island Winter, ovvero la versione invernale di Temptation Island.” A oggi non si sa ancora quando andrà in onda il programma, ma molto probabilmente sarà dopo la prima metà del mese di febbraio 2024.

Temptation Island Winter 2023: Filippo Bisciglia sarà il conduttore

Alla conduzione della versione invernale di “Temptation Island” ci sarà ancora lui, Filippo Bisciglia. Sul proprio profilo di Instagram è stato lo stesso conduttore a dare la notizia: “oggi finalmente posso ufficializzare che alla conduzione di Temptation Island Winter, non sappiamo ancora come si chiamerà di preciso il programma, ci sarò io. È un onore per me scendere in campo durante il palinsesto Mediaset invernale. È davvero gratificante: voglio ringraziare Mediaset, la Fascino e Maria De Filippi per la conferma del sottoscritto.” Per Bisciglia quindi sarà la prima volta nel palinsesto invernale, per i fan del reality dei sentimenti una bella notizia visto che il conduttore è uno dei personaggi chiave del programma.

Temptation Island Winter 2023: cosa aspettarsi dal programma

Il prossimo anno vedremo quindi una versione inedita di “Temptation Island“, che passa quindi dall’estate all’inverno. Ancora non si sa nulla circa la location scelta per questa edizione invernale, potrebbe essere sempre in Sardegna oppure spostarsi in montagna. Come detto precedentemente, alla conduzione del programma ci sarà sempre Filippo Bisciglia e anche il format sarà pressoché lo stesso. Ci saranno quindi sempre 7 coppie che decidono di mettersi in gioco, di vedere se la loro relazione è salda oppure no. Ogni coppia verrà divisa, i maschi da una parte, le femmine dall’altra. Ci saranno poi 12 tentatrici e 12 tentatori che faranno di tutto per mettersi in mezzo tra le varie coppie. Ogni settimana ogni membro delle coppie vedrà i filmati del proprio partner e potrà decidere se richiedere o meno un falò di confronto anticipato. Alla fine del programma ogni coppia si troverà davanti al falò e parlerà dell’esperienza vissuta per poi decidere se uscire dal programma ancora insieme oppure no. Nel corso dell’ultima edizione estiva quasi tutte le coppie che hanno partecipato hanno finito con chiudere la relazione, cosa accadrà in questa attesissima versione invernale? Non resta che aspettare ancora qualche mese per scoprirlo. I casting per la prima stagione di “Temptation Island Winter” sono ancora in corso e tutti i concorrenti saranno persone sconosciute e non personaggi famosi.

