Sono diversi gli inestetismi e imperfezioni con cui le donne devono combattere e lottare. Uno dei più terribili è la cellulite sui glutei, una problematica molto comune. Questa imperfezione che si deposita nei punti critici si può sconfiggere con una attenzione all’alimentazione e con prodotti che siano ben mirati.

Cellulite sui glutei

La cellulite sui glutei, nota anche come buccia d’arancia, è un inestetismo e imperfezione molto diffusa. Una imperfezione che colpisce chiunque donna, a prescindere dal fisico. I glutei sono una delle aree maggiormente critiche del corpo umano poiché proprio qui va ad annidarsi questo difetto estetico rendendo la pelle flaccida.

Un inestetismo che si presenta in seguito a una alterazione del tessuto sottocutaneo con la pelle che, al tatto, appare ruvida. Oltre che nei glutei, tende a concentrarsi anche in altri punti critici, come le cosce e i fianchi. le cause possono essere di diverso tipo: insorge per alcuni squilibri nutrizionali, quindi nell’alimentazione, ma anche per una predisposizione genetica.

Entrano in gioco nella cellulite sui glutei anche fattori ormonali oppure uno stile di vita eccessivamente sedentario e poco dinamico. Una postura errata, ma anche una dieta che permette di perdere peso rapidamente e, al contrario, l’obesità, sono alcune conseguenze di questo inestetismo che si consiglia di valutare attentamente per sconfiggerla.

Si distingue poi per una serie di tipologie, tra cui edematosa, fibrosa e sclerotica con delle conseguenze e delle forme diverse. In alcune di queste tipologie può essere a macchie rosse oppure causa difficoltà. Tende a formarsi per un aumento del volume delle cellule adipose e per un rallentamento del flusso sanguigno che causa la stasi dei liquidi e, quindi, la cellulite.

Cellulite sui glutei: rimedi

Per riuscire a eliminare e sconfiggere la cellulite sui glutei, oltre ai rimedi validi come creme o fanghi specifici, si consiglia anche di adottare uno stile di vita maggiormente salutare e sano. Per prima cosa, bisogna seguire una alimentazione corretta, quindi cibi genuini, sani che permettano di aiutare a migliorare l’aspetto della propria pelle.

Molto importante ridurre l’accumulo di liquidi e grassi, quindi diminuire il consumo di alcool, carboirati raffinati e dolci, ma anche grassi che possono peggiorare questo aspetto. Si possono assumere dei cibi disintossicanti che possano stimolare il metabolismo, come legumi, cereali, ma anche frutta, verdura e pesce, insieme a zenzero e limone che riducono il gonfiore.

Fondamentale l’idratazione e bere almeno 2 litri di acqua al giorno per eliminare le scorie e le tossine. Inoltre, l’acqua è ricca di magnesio che regola l’attività intestinale, elimina l’acido lattico e partecipa alla combustione dei grassi in modo da bruciarli. Oltre all’alimentazione, anche l’attività fisica soprattutto affondi e squat che sono efficaci per eliminare la cellulite sui glutei.

Non mancano poi i massaggi e gli automassaggi, magari a base di oli essenziali o piante come la pilosella o anche altre che hanno effetti e proprietà drenanti per la pelle aiutandola a raggiungere un aspetto sano. Basta stenderli sull’area interessata per poi massaggiare favorendo l’assorbimento del prodotto.

Cellulite sui glutei: rimedi Amazon

Il noto e-commerce propone diversi rimedi e soluzioni approfittando di varie offerte e sconti. Basta cliccare la foto per visualizzare le offerte. Qui sotto una classifica mostra le migliori soluzioni naturali per sconfiggere la cellulite sui glutei con una breve descrizione di ciascun prodotto e dei suoi principi attivi.

1)Rowalu massaggiatore anticellulite professionale

Un massaggiatore elettrico che modella il corpo permettendo di liberarsi della cellulite in breve tempo e con ottimi risultati. Dotato di testine dall’effetto drenante, rassodante e anticellulite. Sfrutta la potenza del motore che è silenzioso. Si può usare anche sulle braccia, le gambe e la schiena.

2)Crema anticellulite professionale

Un prodotto per la cellulite su gambe e glutei che ha proprietà rassodanti e riscaldanti. Una formula anticellulite per un corpo maggiormente tonico. Si basa su componenti e principi specifici che stimolano il metabolismo delle cellule adipose. Ottima per una soluzione a lungo termine da accompagnare a dieta ed esercizio fisico.

3)HealthyFusion by Fersa

Un integratore in compresse che sconfigge sia la cellulite che la buccia d’arancia grazie a principi attivi efficaci che lo rendono un prodotto sicuro. Diminuisce i liquidi ed elimina i depositi di grasso. Rassoda sia i glutei che le cosce eliminando la massa grassa. Si compone di elementi naturali come estratto di ananas, gingko biloba, caffeina ed estratto di castagno che riducono i grassi in più.

Insieme a questi rimedi, per eliminare la cellulite sui glutei è consigliato anche un allenamento specifico.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.