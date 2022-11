La terza stagione di Celebrity Hunted è disponibile da giovedì 17 novembre 2022 e nel cast sono nove i vip in fuga. Tra questi anche Luca Argentero e Cristina Marino, una delle coppie più amate del mondo dell’entertainment, che in occasione della conferenza stampa ha deciso di sfoggiare outfit coordinati.

Se la saranno cavata bene nel reality thriller?

La coppia Argentero-Marino in coordinato alla conferenza stampa

La conferenza stampa di presentazione di uno dei reality thriller italiani più apprezzati dell’ultimo periodo ha raccolto tutti e nove i vip in fuga. Celebrity Hunted 3, infatti, vede la partecipazione di quattro coppie e un singolo (Katia Follesa, in questo caso), tutti con un solo e complesso obiettivo: fuggire dai “cacciatori” e mantenere intatta la propria identità.

Tra i partecipanti alla terza edizione di Celebrity Hunted ci sono anche Luca Argentero e Cristina Marino che, come bene si sa, sono una coppia a tutti gli effetti anche nella vita.

Per la prima volta insieme in un’esperienza insolita e avvincente, i due coniugi si sono presentati alla conferenza stampa del reality sfoggiando due outfit quasi completamente uguali e total black.

Luca Argentero ha scelto un pantalone nero a sigaretta abbinato a un paio di mocassini neri e una t-shirt black accompagnata da una giacca grigia: elegante e sobrio.

La moglie Cristina Marino, invece, ha dato ulteriore prova della sua oggettiva bellezza, maggiormente accentuata dal pancione (aspetta il secondo figlio).

L’attrice e modella ha scelto per l’occasione un look total black composto da gonna lunga fino alle caviglie con un leggero spacco posteriore, abbinata a un morbido maglioncino che lascia scoperta una spalla, per offrire quel pizzico di sensualità che non fa mai male. A completare l’outfit della 31enne, infine, un bel paio di décolleté nere con cinturino alla caviglia, black bag e occhiali da sole maxi anch’essi rigorosamente neri.

Il brand dei due look? Tom Ford, ovviamente.

L’amore tra Luca Argentero e Cristina Marino

Luca Argentero e Cristina Marino sono una coppia dal 2015; i due si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi e subito fu colpo di fulmine. L’attore veniva dalla fine del suo matrimonio con Myriam Catania, ma una volta conosciuta Marino la voglia di ricominciare e di mettere su una nuova famiglia è salita alle stelle. Dopo alcuni anni di relazione e di puro amore, nel maggio 2020 nasce la loro prima figlia, Nina Speranza. Un anno dopo, il 5 giugno 2021, Luca Argentero e Cristina Marino decidono di sposarsi e dire sì a una vita insieme. Le nozze avvengono a Città della Pieve, in Umbria e l’atmosfera è magica.

Nel 2022 la coppia di coniugi è in attesa del secondo figlio e la felicità è indescrivibile.

Più affiatati che mai, come dimostrano le numerose fotografie postate da entrambi sui social network, Argentero e Marino si sono trovati a vivere una nuova esperienza lavorativa insieme, in un contesto insolito dal solito set cinematografico, ma altrettanto stimolante e soprattutto divertente.

Come andrà la fuga dei due innamorati? Non resta che andare su Prime Video e cominciare la visione di Celebrity Hunted 3.