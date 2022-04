In queste ore sta girando la notizia che la bella Cristina Marino abbia ricevuto un anello molto speciale dalla moglie. L’anello sarebbe quello di fidanzamento, con relativa proposta di matrimonio. Il bel fidanzato dell’attrice è un attore italiano molto famoso e molto amato, Luca Argentero.

Lui è decisamente più conosciuto della moglie, ma sicuramente dopo questa proposta condivisa sui social, anche l’attrice avrà un’impennata di popolarità. La sua carriera è comunque molto ricca e sicuramente presto sarà una delle interpreti più richieste del cinema italiano. Nel 2022 è tra i protagonisti della terza edizione di Celebrity Hunted in coppia proprio con il marito.

Chi è Cristina Marino

Cristina Marino ha una carriera di tutto rispetto come attrice.

Forse un pizzico di esposizione mediatica grazie al gossip le può giovare dal punto di vista della popolarità, ma si sa anche che quando un’attrice vale, non c’è bisogno di avere dei pettegolezzi su di lei per farla conoscere. Basta che arrivi la giusta proposta per un ruolo in una produzione televisiva o cinematografica.

La famiglia di Cristina Marino è di origine siciliana, ma lei è nata a Milano ed è proprio nel capoluogo lombardo che è cresciuta.

Classe, 1991, mentre il marito Luca Argentero ha qualche anno in più, è del 1978. La Marino ha cominciato giovanissima a lavorare come modella e come interprete di campagne pubblicitarie. Il passaggio al cinema è arrivato nel 2009 con il personaggio di Stefania Borzilli in ‘Amore 14’. Qualche anno di pausa e la ritroviamo nella commedia ‘Maicol Jecson’ nel 2014 e l’anno successivo nella serie TV ?Non uccidere’ come interprete di Mirella Cera in un episodio.

L’amore con Luca Argentero

E’ il 2015 quando Cristina Marino conosce Luca Argentero. L’occasione è il set del film ‘Vacanza ai Caraibi’ che interpretano entrambi. Lei fa Maria Claudia. Lui all’epoca è ancora sposato con l’attrice Myriam Catania. Il matrimonio finisce nel 2016 e finalmente Luca e Cristina si mettono insieme. La carriera della ragazza continua con la partecipazione alla serie TV ‘1993’ come Giada Contini e come Anna Hofer in ‘Un passo dal cielo’. Nel 2018 l’attrice, che è anche un’eccellente ballerina e appassionata di fitness, partecipa come concorrente a ‘Dance Dance Dance Italia’.

Sui social la Marino è molto amata. Solo su Instagram ha 200 mila followers e ha un blog dove si occupa di dare consigli di bellezza, alimentazione e fitness mettendosi in gioco in prima persona. Ed è proprio tramite il suo profilo Instagram che ha condiviso con i followers la fotografia di coppia con il fidanzato e l’anello di fidanzamento in bella vista. Il post ha fatto subito il giro del web, sia perché l’attrice è molto amata, che perché il suo promesso sposo è uno degli attori italiani più affascinanti che ci siano in circolazione. Tanta invidia da parte delle ammiratrici di Argentero, ma anche la felicità di vederlo coronare il suo sogno d’amore con la ragazza che gli sta accanto ormai da anni. La loro è infatti una bella coppia, solida e molto affiatata, senza l’ombra del gossip.