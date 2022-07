Vacanze ai Caraibi: trama e cast

Vacanze ai Caraibi è una pellicola italiana diretta da Neri Parenti, con Christian De Sica e Massimo Ghini. Un cinepanettone molto amato dal pubblico, che si è sempre divertito con queste commedie italiane.

Vacanze ai Caraibi, il cinepanettone con Christian De Sica e Massimo Ghini

Nel corso degli anni i cinepanettoni hanno appassionato tantissimi spettatori. Le vicende divertenti dei protagonisti sono sempre state seguite con grande entusiasmo dal pubblico. Uno dei cinepanettoni più amati è sicuramente Vacanze ai Caraibi, una delle pellicole diretta da Neri Parenti, con Christian De Sica e Massimo Ghini. Una delle famose e apprezzate commedie degli equivoci che questa volta è stata realizzata all’ombra delle palme caraibiche, per una vacanza davvero eccezionale, che trasporterà il pubblico in una storia piena di divertenti colpi di scena.

Non ci sono grandi novità rispetto agli altri cinepanettoni, ma come sempre questo genere di film è perfettamente realizzato per far divertire il suo pubblico, con la grande capacità di intrecciare tre vicende diverse, tra equivoci, imbarazzi, battute e momenti di grandi risate. Il film Vacanze ai Caraibi ha ottenuto al botteghino oltre 7 milioni di euro ed è stato il terzo maggiore incasso tra i film italiani del 2015. È ambientato soprattutto nella Repubblica Dominicana, in particolare a Bayahibe.

Vacanze ai Caraibi: la trama

Vacanze ai Caraibi racconta la storia di Giorgio, che scopre che la sua giovane figlia ha deciso di sposare un signore molto più grande di lei, che si chiama Ottavio. Mario e sua moglie sono assolutamente contrari a questa relazione, ma quando scoprono che Ottavio è molto ricco e che potrebbe risolvere qualche problema finanziario che si trascinano da diverso tempo, iniziano a cambiare idea. Non sanno, però, che il futuro genero non è una persona seria e che in realtà è uno squattrinato. Intanto, tra Fausto e Claudia scoppia una passione incontrollabile, che li spinge a lasciare improvvisamente i propri partner. Forse, però, sono stati un po’ troppo precipitosi e prima avrebbero dovuto conoscersi meglio, perché in realtà scopriranno che tra loro ci sono troppe differenze e che sono assolutamente incompatibili. La terza vicenda riguarda un tecnomane, Adriano, a cui capita di naufragare su un’isola deserta con l’inseparabile tablet che ha sempre regolato la sua vita, ma dove purtroppo per lui non c’è campo.

Vacanze ai Caraibi: il cast

Vacanze ai Caraibi è un cinepanettone italiano, molto apprezzato dal pubblico. Ha ottenuto un grande successo anche grazie al cast che ha reso molto divertenti le vicende raccontate dalla pellicola. Il cast ufficiale del film è composto da:

Christian De Sica – Giorgio;

– Giorgio; Massimo Ghini – Ottavio;

– Ottavio; Luca Argentero – Fausto;

– Fausto; Dario Bandiera – Adriano, il tecnomane;

– Adriano, il tecnomane; Angela Finocchiaro – la moglie di Giorgio;

– la moglie di Giorgio; Ilaria Spada – Claudia;

– Claudia; Maria Luisa De Crescenzo.

Vacanze ai Caraibi: curiosità

L’idea del film è venuta a Neri Parenti mentre era in un bar in zona Prati, a Roma. Il regista ha spiegato che è solito incontrarsi con produttori e sceneggiatori nello stesso locale. Ha immaginato il personaggio di Massimo Ghini, un playboy da strapazzo e attempato che seduce la figlia di Christian De Sica solo per interesse, biondo ossigenato. L’attore ha spiegato che in realtà lui nasce biondo ma che il problema è stato che subito dopo aveva uno spettacolo teatrale a Parigi e che doveva mantenere il colore dei capelli. Ilaria Spada, lavorando con Christian De Sica, ha realizzato il suo sogno. Per lei l’attore era un vero e proprio mito, tanto che si è ritrovata ad imitare le battute e i personaggi del comico.