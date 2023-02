Carmen Di Pietro storpia la canzone Everybody Needs Somebody to Love: il video piace ai fan.

Carmen Di Pietro, anche se dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi è un po' latitante dalla tv, continua a condividere video social a dir poco esilaranti. L'ultima impresa la vede storpiare la canzone Everybody Needs Somebody To Love dei The Blues Brothers.

Dopo l’avventura all’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro è quasi scomparsa dalla tv. Complice il cambiamento dei programmi di Barbara D’Urso, la showgirl si ritrova a lavorare quasi ed esclusivamente in radio. Il suo profilo social, però, è costantemente aggiornato con contenuti esilaranti. L’ultimo video, registrato in compagnia dell’amica Guendalina Tavassi, la vede storpiare la canzone Everybody Needs Somebody To Love dei The Blues Brothers.

Il video di Carmen con Guendalina Tavassi

Il video che vede Carmen interpretare la canzone a modo suo è diventato virale in un lampo. Al suo fianco c’è Guendalina, che le chiede di intonare Everybody Needs Somebody To Love. La Di Pietro non se lo fa dire due volte e inizia a cantare: “Eveibodi lissobaco“. L’inglese della showgirl, a quanto pare, non è ancora migliorato.

Carmen Di Pietro fa impazzire i fan

La Tavassi, consapevole di avere tra le mani un video bomba, ha incalzato Carmen, chiedendole di riprovare a cantare Everybody Needs Somebody To Love. Ovviamente, la performance della Di Pietro è identica alla precedente: “Eveibodi lissobaco” diventerà un tormentone.