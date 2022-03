Carmen Di Pietro è pronta per la sua seconda esperienza come naufraga all’Isola dei Famosi: la prima è stata nel 2004, quando la trasmissione veniva ancora trasmessa sulla Rai ed era condotta da Simona Ventura.

Questa volta però, grazie ad una delle novità introdotte dalla sedicesima edizione del programma, parteciperà in coppia con il figlio Alessandro Iannoni.

Scopriamo qualcosa in più sulla showgirl.

Chi è Carmen Di Pietro

All’anagrafe Carmela Tonto, Carmen Di Pietro nasce a Potenza, in Basilicata, il 24 maggio del 1965, sotto il segno dei Gemelli. È una dei quattro figli (insieme a Carmen ci sono anche due fratelli e una sorella) di Emma e Donato, ferroviere che per il suo lavoro sposterà la sua famiglia diverse volte lungo lo Stivale.

Il debutto in televisione

La showgirl raggiunge la popolarità in televisione nei primi anni ’90, partecipando a due famosi programmi di Gianni Ippoliti, trasmessi sulla Rai, ovvero Le sfumature di Ippoliti e Spazio Ippoliti.

Intraprende poi la carriera di attrice a teatro e sul grande schermo e quella di conduttrice per alcuni programmi radiofonici e televisivi, ma diventa celebre, perlopiù, per le sue ospitate nei salotti della televisione e per la sua vita sentimentale molto chiacchierata tra le pagine dei giornali di gossip.

Per un periodo la Di Pietro si è divisa tra i suoi impegni da mamma e la conduzione di un programma su Radio Globo. Una delle sue apparizioni più recenti però e nel programma Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Vita privata e curiosità

Nel 1998, dopo cinque anni di fidanzamento, Carmen Di Pietro sposa Sandro Paternostro, storico corrispondente della Rai, da Londra. Tra i due c’è una grande differenza d’età: 76 anni lui, appena 33 lei, cosa che suscita immediatamente non poco clamore, alimentato poi anche dall’ostilità dei figli di Paternostro.

La Di Pietro rimane vedova nel 2000 e, qualche anno dopo, conosce Giuseppe Iannoni, con cui inizialmente pare non si voglia sposare per non perdere la pensione di reversibilità del marito defunto. Cede però nel 2014 e dopo aver avuto due figli da Iannoni: Alessandro e Carmelina. La coppia però si separa nel 2017, dopo 16 anni d’amore.

La popolarità per Carmen Di Pietro “esplode” letteralmente anche grazie ad un piccolo incidente raccontato da lei stessa nel 1997. Pare infatti che una delle protesi al seno le sia esplosa durante un viaggio aereo. Ancora oggi però, non si sa se sia successo davvero o se sia solo un aneddoto inventato per scatenare l’ilarità generale.