Guendalina Tavassi ha subito un piccolo intevento di chirurgia plastica e lei stessa ha aggiornato i fan sulle sue condizioni.

Guendalina Tavassi: l’intervento

Come altre vip anche Guendalina Tavassi ha deciso di sottoporsi alla blefaroplastica e, in queste ore, lei stessa ha aggiornato i fan sulle sue condizioni, mostandosi con una evidente fasciatura attorno al viso.

“Ciao flowers, eccomi qua. Non vi spaventate” ha dichiarato l’ex volto dell’Isola dei Famosi, e ancora: “Semplicemente ho fatto una blefaroplastica. Non vi ho detto niente, altrimenti non sarei potuta essere qui ora a raccontarvi le mie storie, dato i gufi e le malelingue”.

Guendalina ha subito la blefaroplastica e anche una piccola ricostruzione di un lobo, che a suo dire si era lacerato. L’intervento sarebbe andato per il meglio e molto presto la showgirl potrà lasciare l’ospedale insieme al fidanzato Federico Perna, che non ha mai smesso di stare al suo fianco.

Ovviamente sui social in tantissimi hanno criticato la scelta di Guendalina di ricorrere alla chirurgia plastica, ma lei ha precisato che, nel corso della sua vita, avrebbe fatto pochissimi interventi. “Volevo dire a tutti quelli che mi dicono ‘non ti fermi più con la chirurgia’ che ho rifatto la punta del naso a 25 anni; poi ho rifatto il seno perché ho allattato tre figli per 3 anni consecutivi ma avevo già un seno grande.

E poi ho eliminato un po’ di pelle dalle palpebre, non ha fatto altro che un taglietto. Un’operazione che fanno tutte, anche le donne a 90 anni. E poi ho chiuso un buco all’orecchio: si era lacerato”, ha affermato Guendalina che, a quanto pare, sarebbe entusiasta della sua decisione.