La Caserma, il docu-reality di Rai 2 torna sullo schermo di Rai 2 con tanti nuovi partecipanti. All’interno del programma i ragazzi sfideranno se stessi e supereranno le oro paure ed insicurezze attraverso delle prove di coraggio e allenamenti durissimi.

Tra i nuovi partecipanti troviamo anche Carmelo Corsaro, scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

Chi è Carmelo Matteo Corsaro

19 anni e originario di Brescia, il giovane è nato da una famiglia in cui ha sempre respirato l’aria militare. infatti il padre è un ex tenente di porto d’armi, che avrebbe voluto per lui una formazione in Accademia, mentre lo zio è un colonnello.

È fidanzato da un anno e mezzo ed è consapevole del fatto che ‘aspetto più importante della vita in Caserma è riuscire a fare gruppo, per avere la forza di andare avanti e arrivare in fondo a questa nuova esperienza militare.

Curiosità

Nel suo profilo Instagram, Carmelo ama condividere foto di Brescia, la sua città, di sé stesso da solo o in compagnia della fidanzata Chiara. In passato ha giocato a basket come Ala Piccola nel Basket Roncadelle – nella categoria Under 18 – ma sogna di fare l’attore.

infatti si è candidato ai casting per un film che si è girato questa estate a Roma. Sapremo certamente qualcosa in più nelle prossime puntate del nuovo entusiasmante docu-reality, che porta sullo schermo importanti temi quali l’educazione, il rispetto delle regole e il senso del dovere e del rispetto.

