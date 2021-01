Mercoledì 27 gennaio 2021, va in onda su Rai2 la prima puntata del docu-reality ‘La Caserma’. Il nuovo programma Rai, caratterizzato da logiche analoghe a quelle mostrate ne ‘Il Collegio’, seguirà le vicende di 21 ragazze e ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 23 anni.

I giovani si accingono a vivere un’avventura che si svilupperà all’insegna dell’unione del gruppo e del coraggio. Per sei puntate, i partecipanti al reality verranno confinati in una caserma in montagna, situata a Levico, in provincia di Trento. In questo contesto, non avranno alcun accesso a internet, ai dispositivi elettronici o alle comodità quotidiane ma si cimenteranno con un serrato percorso di addestramento militare. Tra i vari concorrenti ci sarà Naomi Akano, chi è la ragazza?

Naomi Akano, chi è la vlogger

Naomi Akano è nata in Nigeria l’8 ottobre 2001, ma si è trasferita in Italia con la famiglia all’età di due anni. La 19enne, che attualmente vive e studia a Modena, è stata vittima di bullismo nel corso del suo percorso di formazione scolastica. A questo proposito, la concorrente del nuovo docu-reality Rai ha dichiarato: “Sono stata vittima di bullismo perché ero l’unica nera in tutta la scuola. Quando passavo per i corridoi, sentivo commenti e sguardi.

Era terribile»”

Tuttavia, Naomi Akano è riuscita a trovare la forza e un modo estremamente personale per reagire alle vessazioni alle quali veniva costantemente sottoposta. La 19enne, infatti, è molto attiva e conosciuta per i suoi account realizzati su piattaforme e social network come YouTube e TikTok. Sul suo canale YouTube, ad esempio, la ragazza ha circa 163mila iscritti mentre su TikTok i suoi followers sono più di 6mila. Il successo online è stato riscosso tramite reaction, prank e, soprattutto, tramite la creazione di un vlog nel quale Naomi Akano ha scelto coraggiosamente di raccontare la sua esperienza con il bullismo e la sua voglia di reagire agli abusi. Rispetto al suo vlog, la giovane ha affermato: «Su YouTube è uscita la mia vera me. Adesso mi sento finalmente bene».

A partire da mercoledì 27 gennaio, però, Naomi Akano dovrà dire addio alla tecnologia e ai suoi account social per mettersi alla prova con gare di resistenza, rigidi addestramenti militari e sessioni intensive di ginnastica, guidata da istruttori professionisti e affiancata da imprevedibili compagni di viaggio.

