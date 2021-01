“La Caserma”, docu-reality in onda da Mercoledì 27 Gennaio su Rai 2, è un nuovo format che prevede che ventuno ragazzi tra i 18 e i 23 anni vivano per sei settimane un’esperienza militare a 360 gradi. Oltre al totale distacco dalla tecnologia, i concorrenti dovranno seguire un vero e proprio addestramento guidati da sei qualificati istruttori tutti legati all’ambito militare.

Tra loro troviamo anche Salvatore Rossi: chi è e cosa c’è da sapere su di lui.

Chi è il trainer Salvatore Rossi

Salvatore Rossi, classe 1979, nasce e cresce nella città di Napoli e dedica la sua vita allo sport e all’addestramento. Oggi, infatti, Salvatore è in primo luogo un insegnante di Tactical Survival Ju Jitsu e si dedica anche alla pratica di istruttore in percorsi ad ostacoli, mobilità e condizionamento del peso corporeo.

Membro della World Raw Powerlifting Federation, sul suo profilo instagram (@_salvatorerossi_tad013) pubblica frequentemente video in cui dà mostra di tutte le sue competenze sportive. Nella sua biografia si leggono tutte le discipline in cui è specializzato e basta una sola occhiata alla sua routine di allenamento per capire che darà filo da torcere ai concorrenti del reality tra cui l’ex concorrente de “Il Collegio” George Ciupilan.

Salvatore è inoltre un grande appassionato di moto e gran parte del suo tempo libero la dedica al suo pitbull al quale è molto affezionato e che compare molto spesso negli scatti social di Rossi.

Nella sua città Salvatore è molto conosciuto in quanto moltissime persone si rivolgono a lui per preparare programmi di allenamento.

Salvatore insieme ai suoi cinque colleghi legati ad ambiti simili al suo o addirittura veri e propri ex-militari come nel caso di Simone Cadamuro, cercherà di rendere i giovani ragazzi partecipanti al format pensato dalla Rai più disciplinati e maggiormente propensi all’ordine.