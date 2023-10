Quanto guadagna Carlo Conti in Rai? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Carlo Conti, quanto guadagna in Rai? Lo stipendio del conduttore

Carlo Conti è sicuramente uno dei conduttori più noti in Italia, tantissimi i programmi da lui condotti nel corso degli anni. Conti è stato anche il direttore artistico del Festival di Sanremo per le edizione del 2015, 2016 e 2017 e, dal 2017, è direttore artistico dello Zecchino d’Oro. Come detto sono davvero tanti i programmi condotti dal conduttore toscano, tra i tanti ricordiamo “L’eredità”, “A grande richiesta – che sarà sarà” e “Tale e Quale Show”, trasmissione che da anni è in grado di divertire e donare leggerezza al pubblico a casa. Ma quanto guadagna in Rai Carlo Conti? Secondo le voci il conduttore toscano prenderebbe circa 2 milioni di euro l’anno, una cifra davvero da capogiro. Durante una recente intervista per Vanity Fair, gli è stato domandato se per la Rai non avere più Fabio Fazio e Bianca Berlinguer sia una perdita o meno. Questa la risposta di Conti: “lo dirà il tempo. Sono dei numeri uno che hanno fatto la loro scelta per motivi diversi: ognuno deve fare quello che si sente. Io rimango qua. Mi hanno fatto la loro proposta e ho rinnovato il mio contratto: mi trovo bene, mi basta quello che prendo anche se, ci tengo a sottolinearlo, fuori potrei prendere molto di più. Qui però sono il pilota, mi danno spazio per le cose che ho. Quello che ho con la Rai è un matrimonio: fino a quando va bene, perché cambiare? Ad altri stava evidentemente stretto.”

Carlo Conti e il successo di Tale e Quale Show

Uno dei programmi di maggior successo di Carlo Conti è sicuramente “Tale e Quale Show“, che è arrivato alla sua tredicesima edizione. Il programma televisivo, in onda su Rai 1, vede la partecipazione di dodici personaggi famosi che si mettono alla prova in una sfida musicale. In quest’ultima edizione, giunta alla sua terza puntata, alla giuria ci sono Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il quarto giudice è diverso in ogni puntata, un imitatore che, oltre a partecipare al voto e a stilare una propria classifica, veste i panni di un personaggio famoso per l’intera serata. In questa tredicesima edizione tra i concorrenti donne abbiamo: Jo Squillo, Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì, Pamela Prati, Jasmine Rotolo e Maria Teresa Ruta. Tra i concorrenti uomini abbiamo invece: Alex Belli, Lorenzo Licitra, Luca Gaudiano, Scialpi, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Il programma televisivo è iniziato lo scorso 22 settembre 2023 e si concluderà il 3 novembre 2023. Come l’edizione precedente, anche quest’anno il pubblico da casa potrà esprimere le proprie preferenze tramite l’uso dei social network. Gli ascolti di questo programma sono sempre molto alti, programma che piace a grandi e piccini e che è in grado di regalare spensieratezza e allegria a chi lo guarda.

