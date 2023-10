Perché le donne oggi dovrebbero aderire ad un fondo pensione? Scopriamo insieme quali potrebbero essere i motivi principali. In questo articolo affronteremo quindi insieme, il tema delle donne e del lavoro, concentrandoci sulla previdenza e sulla possibilità di optare per dei versamenti privati.

Ecco dunque spiegato perchè ogni donna dovrebbe aderire ad un fondo pensionistico complementare.

Perché le donne di oggi dovrebbero aderire ad un fondo pensione: le motivazioni principali

Le donne, nel mondo del lavoro, appaiono spesso svantaggiate: la maternità e la femminilità, ancora oggi, sono spesso viste come di intralcio in molte aziende. Ciò significa che è sicuramente vero quel luogo comune, che cita così: ” Una donna dovrà sempre lavorare il doppio di un uomo, e sarà spesso pagata la metà di un uomo”. Vien da sé, quindi, il consiglio, per una donna, di aderire ad un eventuale fondo pensionistico integrativo.

Tuttavia, la Relazione annuale sulle attività della COVIP (Commissione di Vigilanza per i Fondi Pensione) per il 2022/23, registra che solo il 27% delle donne lavoratrici, abbia sottoscritto una pensione integrativa. Come mai? E quali potrebbero essere, inoltre, tutti i vantaggi di cui si potrebbe godere, se si intraprende tale scelta?

Vediamolo insieme.

Tutti i principali motivi per aderire ad un fondo pensionistico integrativo

Dunque, perché le donne dovrebbero aderire ad un fondo pensionistico, che possa andare ad integrare la loro pensione contributiva? Vediamolo insieme.

Maggiori contributi finali: Il primo motivo, ovvio ma non certo scontato, è quello di poter accedere ad un fondo contributivo maggiore, a fine carriera o al raggiungimento del limite di età fissato.

Maggior sicurezza in caso di perdita del posto: Se una donna perde il proprio posto di lavoro, date anche le tristi condizioni della nostra società, potrà comunque continuare ad occuparsi della sua futura pensione, grazie appunto a questo fondo pensionistico.

Meno rischi economici: Un altro rischio in cui si può incorrere facilmente, dati i tempi che corrono, è proprio quello di veder svalutati i propri contributi da lavoro dipendente. La crisi economica e l’inflazione, infatti, possono facilmente condurre ad una svalutazione futura dei nostri contributi odierni.

Meno rischi in caso di abbassamento salariale: Un altro rischio da cui un fondo pensionistico integrativo potrebbe proteggerci, riguarda proprio l’abbassamento del nostro stipendio mensile, e quindi, di conseguenza l’abbassamento dei livelli di contributi corrisposti proprio dall’azienda.

Ottima detraibilità: A seconda del fondo pensionistico scelto, sarà possibile, a fine anno, dedurre le spese di istruttoria e di contributo, nonché i versamenti del fondo integrativo prescelto. E’ molto importante occuparsi di queste questioni, poiché lo Stato ci fornisce la possibilità di dedurre dalle imposte non solo spese mediche, ma anche spese per la casa, e per la nostra contibuzione integrativa, oltre che per eventuali libretti di risparmio ed alcuni investimenti.

In un mondo sempre più digitale e digitalizzato, è triste dover ancora riconoscere la figura femminile in posizione di svantaggio, e non solo rispetto al profilo maschile: essere donne comprende anche l’essere madri, lavoratrici ed imprenditrici, spesso svantaggiate dalla società stessa, oltre che dalla competizione con le altre donne.

Per questo, occuparci di noi e del nostro futuro, di certo passa anche dal nostro progetto di pensionamento.

