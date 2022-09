Con la fine delle vacanze estive e il rientro a casa, si va incontro a dei cambiamenti che riguardano non solo l’accumulo di peso, ma anche il cuoio capelluto. Verso settembre, possiamo avere capelli deboli che cadono. Proviamo a capire quali sono le cause e cosa fare per prendersene cura nel modo migliore.

Capelli deboli a fine estate

La fine del periodo estivo comporta dei cambiamenti nella chioma. Proprio la fine della stagione estiva e l’avvicinarsi della fase autunnale diventa un problema per la chioma con i Capelli deboli e sfibrati difficili da accorciare e pettinare. Una condizione del genere mette a repentaglio la salute del cuoio capelluto.

L’indebolimento dei capelli a fine estate è una situazione che non deve allarmare o preoccupare poiché assolutamente normale dal momento che, in questa fase, il cuoio capelluto è sottoposto a fattori e motivazioni che portano appunto il capello a essere più debole. Si tratta di una condizione che attraversano sia uomini che donne proprio dopo la fine delle vacanze estive.

Sono diversi i metodi e le soluzioni che aiutano a ritrovare una chioma sana e forte irrobustendo il cuoio capelluto in modo da rinforzarlo. Limitare i trattamenti chimici optando per prodotti naturali aiuta a rinforzare il capello. Uno stile di vita sano e salutare è sicuramente il modo migliore per occuparsi della chioma dopo la fine delle vacanze estive.

Per trattare i capelli deboli, a causa del periodo estivo, è bene cercare di usare uno shampoo e un balsamo che siano nutrienti, quindi ricco di tutti quegli elementi che aiutano a proteggere il capello e a dargli la forza necessaria affinché sia affinché sia sano e folto. Molto importante anche fare degli impacchi o maschere per irrobustire il capello.

Capelli deboli a fine estate: le varie cause

Sono diversi i fattori di rischio che possono causare capelli deboli subito dopo il rientro a casa. I raggi ultravioletti hanno un effetto non solo sulla pelle, ma anche sul capello. Sono effetti e risultati che non si vedono subito nell’immediato, ma nel tempo che portano a danneggiare il capello rendendo difficile acconciarlo o pettinarlo.

I raggi solari infatti, indeboliscono il fusto del capello danneggiando la cheratina e vanno ad assottigliare la fibra capillare. Tutto ciò comporta capelli non solo deboli, ma anche fragili e scoloriti con una difficoltà maggiore a resistere a trattamenti quali acconciature o styling con il fon e le piastre.

La colpa dei capelli deboli è data anche da tutti quei fattori che in estate hanno la predominanza su tutto il resto. L’esposizione ai raggi solari senza protezione, insieme anche a salsedine cloro e sabbia, portano il capello indebolirsi e quindi a sfibrarsi e di conseguenza a cadere con maggiore facilità. L’uso eccessivo di spazzole e code salva acconciatura causano un indebolimento dei capelli che va incontro a caduta.

Con l’afa e l’eccessiva umidità dell’estate, la cute ha sudato con maggiore difficoltà portando i capelli a sporcarsi e quindi indebolirsi facilmente. Durante l’estate, si tende a mangiare molti più grassi e fritti che hanno un effetto deleterio sui capelli che si indeboliscono e cadono, rendendo la chioma molto meno fluente. Alla fine dell’estate, con l’inizio della nuova stagione e un’alimentazione più sana, si possono avere capelli più forti.

Capelli deboli a fine estate: miglior rimedio

Avere i capelli deboli significa andare incontro a una chioma meno forte e quindi a una maggiore calvizie. Per combattere l’indebolimento dei capelli, si può ricorrere a un rimedio a base naturale consigliato da esperti e consumatori. Si tratta di Foltina Plus, un rimedio a base naturale che rende la chioma più lucente, luminosa e folta.

Un prodotto professionale che usano anche gli esperti del settore e presente in molti saloni di bellezza. Una soluzione che è possibile portare sempre con sé da usare ogni qualvolta lo si desideri. Un rimedio che agisce sui capelli deboli e diradati andando a stimolare la crescita e attivare così la microcircolazione che aiuta ad avere una chioma più folta e forte.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

A differenza di altri prodotti per i capelli che si trovano in commercio, Foltina Plus si basa su componenti naturali che sono privi di sostanze nocive e non presente effetti collaterali. All’interno del prodotto in vendita in spray si trovano elementi come l’arginina, un aminoacido che stimola la microcircolazione e funge da vasodilatatrice aiutando a irrobustire la chioma; la serenoa che combatte la calvizie e il fieno greco che, essendo ricco di fitoestrogeni, protegge la capigliatura dal diradamento.

È molto facile da usare questa lozione perché bisogna semplicemente spruzzarla nei capelli che sono diradati, cominciare a massaggiare effettuando dei movimenti circolari e lasciare che questo spray si assorba in profondità. Non è necessario applicare altre lozioni come lo shampoo. Foltina Plus non unge e non sporca il capello. Dopo alcune settimane dal trattamento, si possono già cominciare a intravedere i primi risultati.

Per diffidare delle imitazioni, si consiglia di ordinare questo prodotto esclusivo e originale soltanto qui sul sito ufficiale dove il consumatore deve compilare il modulo dell’ordine inserendo i propri dati. Foltina Plus è in promozione al costo di 49€ per due confezioni con il pagamento che è possibile nelle modalità scelte dal consumatore, ovvero Paypal, i contanti e la carta di credito.

