L’estate, per quanto piacevole, può anche essere fastidiosa e arrecare dei problemi ai capelli, soprattutto se si va al mare. La sabbia e il sole sono nemici dei capelli perché rischiano di danneggiarli e renderli opachi. Per trattare i capelli rovinati dalla sabbia e dal sole è possibile affidarsi a dei metodi naturali che restituiscono luminosità alla chioma.

Capelli rovinati dalla sabbia

In estate i capelli sono sottoposti a tantissimi problemi, a cominciare dalla sabbia che rischia di sporcarli e danneggiarli. Così facendo si hanno capelli rovinati che diventa difficile poi riuscire a trattare e domare nel modo giusto. Per questa ragione diventa normale proteggerli con trattamenti adeguati e specifici dal momento che la sabbia si attacca al cuoio capelluto.

Si può impedire alla sabbia di insinuarsi tra i capelli adottando delle acconciature e pettinature che evitino di arrecare danno alla chioma.

Racchiudere i capelli in uno chignon o in una coda alta permette di proteggerli dai danni che può fare la sabbia al capello. Sono acconciature utili anche perché evitano di ridurre il numero frequente di lavaggi che, a lungo andare, danneggiano il capello.

I granelli di sabbia che si infilano nella chioma sono davvero insidiosi e diventa molto difficile eliminarli. La cosa importante quando si hanno capelli rovinati dalla sabbia è asciugarli con un phon in modo da eliminare i granelli che si sono insinuati nella chioma.

In seguito è possibile procedere con uno shampoo specifico, sempre tamponando nel modo giusto la chioma.

Dopo aver asciugato i capelli, bisogna applicare anche un balsamo che abbia proprietà nutrienti per la chioma da lasciare in posa per il tempo consentito e poi risciacquare. Per capelli rovinati e danneggiati si consiglia di aggiungere al balsamo nutriente anche una maschera che sia in grado di rinvigorire e dare forza al capello.

Capelli rovinati dal sole

Oltre alla sabbia, un altro nemico dei capelli rovinati nella stagione estiva è sicuramente il sole che li rende opachi e deboli, ma anche molto fragili. I raggi ultravioletti procurano dei danni alla cheratina e alle membrane cellulari portando la chioma a essere secca, fragile, ma anche poco luminosa e crespa con difficoltà ad acconciarli.

I capelli decolorati subiscono anche seri danni in quanto i raggi del sole sbiadiscono la colorazione per cui appaiono privi di luminosità e spenti. Per rigenerare la chioma è bene affidarsi a rimedi quali maschere e impacchi nutrienti a base di componenti naturali, come olio di argan, di cocco, di avocado e anche alle germe di grano.

Lo shampoo e le maschere a base di cheratina o burro di karité sicuramente aiutano e danno ai capelli tutto ciò che hanno bisogno per riprendersi e rinvigorirsi. Si consiglia di fare gli impacchi al capello almeno una volta a settimana per ridargli la forza e la luminosità necessari. Sono molto efficaci gli impacchi a base di componenti quali aloe vera e yogurt che hanno proprietà ristrutturanti.

Gli oli vegetali sono altrettanto importanti per i capelli rovinati dal sole, soprattutto a base di avocado che ha effetti rigeneranti, il cocco per le sue proprietà ristrutturanti e il germe di grano che ripara i danni dovuti all’eccessiva esposizione solare. Sono tutti componenti essenziali per il capello e la chioma.

Capelli rovinati: rimedio naturale

I capelli rovinati dal sole e dalla sabbia, se non trattati nel modo corretto, possono apparire fragili e, quindi, andare incontro a calvizie e ad alopecia. Per trattare questa problematica e prendersi cura della chioma in modo che sia forte e luminosa, Foltina Plus è la soluzione naturale ideale consigliata da esperti e consumatori per i suoi effetti benefici sui capelli.

Una soluzione in vendita in spray adatta sia per gli uomini che le donne, a prescindere dal tipo di capello. Si può portare sempre con sé per usarla in qualsiasi momento della giornata. Una alternativa al trapianto e una formula economica vantaggiosa. Non contiene oli, per cui i capelli non risultano umidi e si può usare anche dopo la doccia.

Dopo poche applicazioni, è già possibile verificare i risultati. In poco tempo, permette di arrestare la caduta del capello, stimolare la microcircolazione e i follicoli spenti, oltre a favorire la ricrescita, soprattutto nelle zone che sono maggiormente diradate. Si consiglia di usare Foltina Plus tutti i giorni per rinfoltire la chioma e renderla maggiormente forte e luminosa.

Non contiene elementi o sostanze dannose dal momento che si compone di ingredienti naturali, quali l’arginina che arresta la caduta stimolando la crescita; la serenoa che combatte la calvizie e il fieno greco che contiene tantissimi fitoestrogeni, donando una chioma più forte.

Basta spruzzare lo spray nelle zone più danneggiate e diradate, massaggiare in modo circolare lasciando che entri in profondità.

Originale ed esclusivo, non si ordina nei negozi oppure su Internet, ma tramite il sito ufficiale del prodotto dove bisogna lasciare i propri dati nel modulo per beneficiare della promozione di due confezioni a 49€ con pagamento tramite Paypal, carta di credito o anche contanti direttamente al corriere alla consegna del prodotto.