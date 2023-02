Aurora Ramazzotti, nonostante la sua giovanissima età, ha mostrato i primi capelli bianchi. Con il suo solito modo ironico, ha svelato un consiglio per coprirli e contrastarli, ma esistono anche alcuni metodi per prevenirli.

Aurora Ramazzotti mostra i capelli bianchi

La gravidanza porta grandi cambiamenti nel corpo di una donna e nel caso di Aurora Ramazzotti ha portato anche i capelli bianchi. Nonostante la sua giovane età, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha iniziato a notare più di un capello bianco sulla sua testa, tanto da decidere di rimediare con una tinta. Si è subito rivolta al suo parrucchiere di fiducia per farsi fare la tinta, nonostante di solito sia sconsigliata durante la dolce attesa.

Aurora Ramazzotti ha subito messo le mani avanti, sapendo che sicuramente sarebbe stata criticata sui social, visto che gli haters continuano a prenderla di mira qualsiasi cosa dica o faccia. “Sì, ci sono colori naturali che si possono fare anche in gravidanza, sono molto più leggeri e durano meno però fanno il loro lavoro” ha sottolineato la compagna di Goffredo Cerza.

Per combattere i suoi capelli bianchi, Aurora Ramazzotti ha deciso di rivolgersi al suo parrucchiere, scegliendo un nuovo colore per sentirsi bene con se stessa e per non rinunciare alla sua femminilità.

Alla fine la ragazza ha fatto anche uno scherzo a tutti i suoi follower, condividendo una foto che la ritrae con i capelli biondissimi, proprio come mamma Michelle Hunziker, facendo credere a tutti di aver compiuto questo drastico cambiamento. In realtà, si trattava di una parrucca. “Io bionda? Non accadrà mai” ha sottolineato la bellissima Aurora.

Come prevenire i capelli bianchi

I rimedi naturali non possono evitare i capelli bianchi, ma se le cause sono diverse dall’avanzare dell’età, allora è possibile intervenire per prevenirli e rallentare la loro comparsa. Uno stile di vita sano, il consumo di cibi buoni e la pratica di tecniche per evitare lo stress, possono aiutare a prevenire la comparsa precoce dei capelli bianchi. Ci sono delle vitamine fondamentali per la salute dei capelli, come quelle del gruppo B. Molto importanti anche le vitamine A, C ed E, tutte antiossidanti e in grado di contrastare i radicali liberi. Con la giusta alimentazione è possibile soddisfare il proprio fabbisogno di queste vitamine, prendendosi in questo modo cura dei propri capelli. Può essere utile anche bere delle tisane che depurano il fegato e che favoriscono il buon sonno, alleviando lo stress. Molto utili anche le pratiche specifiche come la meditazione, lo yoga o semplici esercizi di respirazione, che permettono di ridurre lo stress, che influisce negativamente alla salute dei capelli. Seguendo questi semplici consigli, che sono pratiche ottime per prendersi cura della propria salute in generale, è possibile cercare di prevenire la comparsa precoce dei capelli bianchi. La cosa principale è ridurre lo stress, con tutte le tecniche elencate fino ad ora o con quelle attività che vi fanno sentire meglio con voi stesse, più rilassate e serene. La vostra felicità fa bene anche ai vostri capelli.