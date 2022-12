Il pantalone nero in pelle si riconferma anche per questo autunno/inverno 2023 grazie a Michelle Hunziker. Tutti i consigli su come abbinarlo al meglio.

Michelle Hunziker, la famosa showgirl, mamma di Aurora, Celeste e Sole (avute rispettivamente dal cantante Eros Ramazzotti e dall’imprenditore Tomaso Trussardi), ha recentemente postato un video sul suo profilo Instagram dove indossa degli stilosi pantaloni flared in pelle nera. Il capo dall’aria un po’ rock e sbarazzina ha fatto innamorare molte follower, confermando che, anche d’inverno, non bisogna rinunciare allo stile.

Se siete stanche di indossare lo stesso noioso pantalone e volete optare per qualcosa di più street, questo articolo è decisamente per voi.

Michelle Hunziker si conferma trendsetter dei pantaloni di pelle

Che le donne dello spettacolo siano le vere rivelatrici delle tendenze moda è ormai risaputo. Sono le influencer e le celebrity il filo conduttore tra i grandi marchi delle sfilate e le generazioni – più o meno giovani- che, seppure appassionate dall’argomento, si sentono più inclini a seguire i consigli dei loro beniamini su Instagram piuttosto che dar retta ad eccentrici stilisti e direttori creativi.

Se prima avevamo il sentore che il nero – complice anche la nuova serie su Mercoledì Addams – potesse essere il colore (o l’insieme di tutti i colori per definizione) dell’autunno/inverno 2023, ora ne abbiamo la conferma. Complice la showgirl svizzera più apprezzata nel Bel Paese: Michelle Hunziker. Nel recente video sponsorizzato, pubblicato sul suo profilo Instagram per la compagnia Oral-B, la Michelle nazionale sfoggia un outfit elegante, ma allo stesso tempo rock.

Se la camicetta un po’ larga e luccicante smorza l’intera mise, i pantaloni in pelle nera in stile biker non trovano compromessi e colpiscono agli occhi dandoci grinta e forza.

Il pantalone perfetto per le mamme rock

Se l’inverno per la maggior parte delle persone è sinonimo di look pesanti, poco fantasiosi e austeri, le opzioni per rendere i nostri outfit invernali più vivaci sono in realtà tante. L’esempio concreto è il pantalone della Hunziker: aderente dalla vita fino oltre le ginocchia, il simil leggings nero si svasa verso la fine per un’allure rock. A rendere più vivace i pants, c’è inoltre il dettaglio dei due spacchi sui lati del pantalone che si aprono ad ogni passo rendendo più dinamico il movimento e creando quell’effetto vedo-non-vedo. Il pantalone flared appare, ciononostante, resistente, ma al contempo confortevole.

Come abbinare i pantaloni svasati in pelle nera.

Nonostante l’aria un po’ sbarazzina, il capo è sicuramente da considerarsi elegante abbastanza da essere sfoggiato anche in ufficio, magari abbinandolo a tacchi semplici, blazer sartoriali e camicie (anche super colorate). Per un outfit da tutti giorni, si può dare via libera all’immaginazione e alla fantasia: i pantaloni con spacchi possono essere indossati su gambe nude o su calze dalle fantasie più eccentriche per rivelare la loro trama ad ogni passo. I leather pants si possono indossare con un maglioncino oversize di lana (anche qui tutti i colori sono i benvenuti), sneaker bianche e cappotti corti e oversize. Duttili davvero in ogni situazione, i leather pants sono anche la scelta perfetta per una serata fuori, magari con tacchi eccentrici e accessori glitterati.