Aurora Ramazzotti: quando nascerà il bimbo?

Pochi mesi fa la coppia Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ha confermato sui loro social di essere in attesa del loro primo figlio insieme. La notizia è arrivata dopo anni in cui la figlia d’arte e showgirl italiana si è ritrovata ripetutamente protagonista di scoop falsi circa la sua ipotetica gravidanza col fidanzato.

La coppia si è ripetutamente trovata a negare le false notizie fino a settembre, quando, attraverso un esilarante video, Aurora conferma la sua gravidanza. Da quel momento Aurora ha reso i suoi fan partecipi alla sua gravidanza più che mai, postando story, video e domande sulla frenetica vita di una futura mamma. Di seguito di più sul parto e quando si pensa avverrà.

Aurora conferma di essere incinta

A settembre, attraverso un ironico video, Aurora Ramazzotti (figlia del celebre cantante italiano Eros Ramazzotti e dell’italo-svizzera Michelle Hunziker) ha rivelato – o meglio, confermato – che è incinta.

Le voci della sua gravidanza, infatti, giravano già da qualche anno, il che aveva mandato la figlia della showgirl bionda su tutte le furie, che si era trovata puntualmente a negare la notizia ogni singola volta. Anche quest’ultima avrebbe, infatti, preferito annunciare la lieta notizia a modo suo ai propri fan, che tanto la desiravano vedere realizzare il suo sogno di diventare mamma. Con il video ironico, pubblicato su Instagram, l’influencer inscena diverse conversazioni dove smentisce ripetutamente i vari rumor apparsi suoi giornali negli anni, per poi, finalmente, confermare la gravidanza al fidanzato Goffredo Cerza il quale, portandole un hamburger, le chiede, a sua volta, se sta appettando un bambino.

“Ovvio che sono incinta!”, esclama infine Aurora.

La coppia annuncia il sesso del nascituro

A dieci giorni dall’annuncio, la coppia ha dato ai suoi fan un’ulteriore sorpresa rivelando il sesso del nascituro: sarà un maschietto. Su Instagram appaiono le prime foto del gender reveal party e i futuri genitori dichiarano: “Un’emozione incredibile”, scrivono sul social. “Tutte le foto arriveranno martedì, ma volevamo condividerla con voi prima che lo facesse qualcun altro. Grazie a tutti, vi amiamo”. Sorrisi, abbracci e lacrime di felicità per la coppia. “Una giornata stupenda”, scrive Aurora nelle story. Pochi giorni fa, a due mesi, dell’annuncio del sesso, Aurora pubblica altre foto dove appare visibilmente incinta e con un pancione di quasi sette mesi, cosa che – a detta sua – non le impedisce di vivere la sua vita normale. Negli scatti, la 25enne si sta, infatti, allenando per rafforzare i muscoli della schiena, braccia e gambe e garantire una rapida ripresa dopo la gravidanza.

Dove e quando partorirà

La figlia d’arte e aspirante conduttrice, insieme alla mamma Michelle, al fidanzato Goffredo e alle sorelline Sole e Celeste, sono stati recentemente avvistati vicino Lugano, e precisamente a Sorengo, dove la famiglia ha fatto visita a una famosa clinica per VIP. Si tratta della struttura “Sant’Anna” dove, a detta dei giornali, è nata la stessa Aurora; quindi ormai una tradizione per la famiglia. Una clinica di eccellenza situata su una collina che si affaccia sul Lago di Lugano. Per quanto riguarda la data di nascita del bambino, sono diverse le fonti discordanti, ma si pensa che il parto possa avvenire tra fine del mese di marzo e inizio aprile.