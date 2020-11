Ormai dicembre è alle porte e con lui il tanto atteso Santo Natale. Quindi, per fare il conto alla rovescia in maniera più simpatica, abbiamo bisogno di un bel calendario. Se non volete comprare quello già pronto e finito, perché non realizzarne uno fai da te? Non vi preoccupate se non sapete come realizzarlo: ci sono tantissime idee da cui prendere ispirazione.

A tal proposito, ecco qui di seguito come realizzare un calendario dell’avvento fai da te originale e gustoso.

Idee per un calendario dell’avvento fai da te

Realizzare un calendario in casa è più semplice di quello che sembra. Sono tanti i materiali che si possono utilizzare, anche di riciclo, e da cui prendere ispirazione. Se ne può creare uno a base di dolciumi artigianali o con tanti tipi di biscottini, oppure con tante scatoline contenenti degli oggettini più particolari.

E ancora, se si realizza per dei bambini, si possono inserire mini giocattolini o delle cose di cancelleria. Infine, se non si ama tanto il consumismo, se ne può creare uno con delle scatolette colorate con dentro dei pensieri e dei messaggi per la persona a cui si regala. Le scelte a disposizione sono tantissime, l’importante è farsi lasciare trasportare dall’ispirazione e dalla creatività. Solo così, si realizzeranno delle magiche sorprese, da condividere con i cari.

Come realizzarne uno di dolci

Concentriamoci su uno a base di dolcetti. Anche qui ci si può sbizzarrire con i gusti e con le tipologie di dolci. Un buon consiglio è però quello di optare per dei biscotti secchi, tra le soluzioni più semplici da gestire. Perché saranno anche più facili da decorare e da inserire nelle diverse caselle. Ecco qui di seguito alcuni esempi di biscotti secchi:

biscotti al burro

biscotti allo zenzero

omini di pan di zenzero

frollini classici

biscotti integrali

biscotti glassati

palline di cocco

alberelli farciti con la crema di nocciola o cioccolato

fiocchi di neve speziati.

Una volta scelto il biscotto preferito, si può passare alla parte più divertente, ovvero quella dell’infornata. Assicuratevi di cuocerli bene e non troppo duri: devono durare i mesi di dicembre nelle caselle! Successivamente, fateli riposare e poi avvolgeteli in delle mini confezioni trasparenti e legateli con del nastro da pacchi rosso.

Materiali di riciclo

Se volete essere al passo con i tempi, potete realizzare un calendario con materiali di riciclo sia per quanto riguarda il packaging sia per i prodotti all’interno. Avere l’imbarazzo della scelta: potete utilizzare vecchi rotoli di carta igienica, vecchie scatole di merendine, bottiglie di plastica, fogli colorati per creare ad esempio delle belle scatoline.

Oppure potete prendere del nastro colorato e appenderlo ad un muro e appenderci sopra con delle mollettine le varie scatolette con scritti i vari giorni di dicembre. Infine, se volete farvi aiutare dai più piccoli, potete semplicemente prendere dei cartoncini o dei fogli A4 e costruire il calendario dell’avvento seguendo la loro creatività. Non importa se non sarà perfetto, ma sarà lo stesso bellissimo perché creato insieme a loro!

