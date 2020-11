Ormai novembre sta trascorrendo alla velocità della luce e ci avviciniamo sempre più a dicembre, il mese più bello dell’anno. A dicembre, è come se si tornasse tutti un po’ bambini, che con tanta gioia e felicità si attende il Natale e la magia che porta con sé.

Si respira proprio un’aria diversa, a partire dai preparativi al calendario dell’avvento, dall’allestimento dell’albero fino all’apertura dei regali. Ma quest’anno, per essere al passo con i tempi e un po’ più green, perché non optare per un albero di Natale ecosostenibile? Niente paura, è più facile di quanto sembra! Ecco qui di seguito tutti i consigli per renderlo tale.

Albero di Natale ecosostenibile

Come rendere il proprio albero di Natale pro ambiente e ridurre gli sprechi? Attraverso qualche piccolo accorgimento, si può realizzare un albero ben addobbato e super colorato ma al tempo stesso green ed eco-friendly.

Ecco qui di seguito i consigli da seguire:

Albero finto o vero?

La prima cosa da capire è se è meglio scegliere un albero finto o uno vero. Fino a poco tempo fa, si pensava che la prima soluzione fosse quella più adatta, ma in realtà non è così. La loro produzione e il loro smaltimento emettono emissioni pari a quattro volte quelle di un albero vero. Quindi, se avete già in casa un albero finto, tenetelo e riciclatelo il più possibile.

Se invece ne dovete comprare uno nuovo, optate per un abete vero e se ovviamente è fattibile, che sia coltivato vicino a voi in modo da ridurre le emissioni del trasporto.

La location?

Anche la location conta molto per un albero green a tutti gli effetti. Se, come abbiamo appena detto, ne avete scelto uno vero, l’ideale sarebbe posizionarlo all’esterno, magari nel giardino verso un posto più illuminato o su un balcone. In alternativa, se non fosse possibile l’outdoor, è bene che l’albero non sia posto vicino a fonti di calore, caminetti o radiatori e che la terra del vaso sia sempre umida.

Sì a decorazioni sostenibili

Ovviamente per restare in tema green, le decorazioni devono essere rigorosamente sostenibili. Attualmente sono molte le tendenze in fatto di addobbi natalizi, con materiali di riciclo ed eco-friendly: palline fai da te, ghirlande fatte con i tappi di sughero, sacchettini di biscotti fatti in casa. Se però avete un abete vero, sarebbe più opportuno rinunciare alle decorazioni perché se pesanti potrebbero spezzare i rami della pianta. Inoltre, meglio dire no alla neve finta e all’uso di coloranti che possono fare male all’albero.

E anche le illuminazioni!

La miglior soluzione per sprecare il meno possibile è puntare su luci a LED: costano di meno, durano di più e hanno un minor impatto sull’ambiente. Meglio di così?

“Salvare l’albero”

Infine, dopo le feste di Natale, non buttate l’albero perché fareste un danno atroce! Se avete il giardino, un’idea carina potrebbe essere quella di piantare l’abete. Oppure potreste portarlo in appositi centri di raccolta dove verrà ripiantato in un luogo più consono. E ancora, molti negozi e vivai danno la possibilità di restituire l’albero dopo Natale.