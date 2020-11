Ormai manca veramente poco al Natale e nonostante il periodo poco felice, già si può respirare aria di gioia e di festa. Ma come aspettarlo se non con un bel calendario dell’avvento? Il miglior modo per fare il conto alla rovescia e segnare ogni giorno che passa con un dolcetto, un profumo, un trucco o qualunque altra cosa.

In commercio, ne esiste veramente una varietà infinita e anche quest’anno molti brand si sono divertiti a creare dei veri e propri capolavori. Per quanto sono belli, diventano dei bei cadeau da regalare in previsione di Natale o per un compleanno che si avvicina. Ecco qui di seguito i migliori calendario dell’avvento 2020 beauty.

Calendario dell’avvento 2020 beauty

Per le amanti dei trucchi, dei profumi e dei trattamenti di bellezza, quest’anno potete scegliere tra un’infinità di calendari dell’avvento.

Ce ne sono di diversi tipi, tutti super colorati e ricchi di sorprese inedite. Anche i prezzi variano, da quelli più economici e accessibili come Sephora a quelli più cari e lussuosi come Dior. Al di là del prezzo, scegliete quello che più vi piace e buon conto alla rovescia!

Sephora

Sephora ci propone diversi calendari dell’avvento, anche di brand che vende, ma il suo personale, “Favorites” è all’insegna del glam.

Un’esplosione di oro e carta da zucchero, ricco di scatoline con dentro tante sorprese da scoprire ogni giorno fino a Natale. Nel lussuoso cofanetto, troviamo infatti 25 prodotti tra skincare e make up, nelle misure full size, mini size e da viaggio. La cosa più bella è che non troviamo solo prodotti firmati Sephora, bensì anche prodotti di altri marchi come Benefit, Marc Jacobs, Origins, ecc.

Benefit

Passiamo ora ad un brand appena citato di cui è giusto mostrare il calendario dell’avvento, anch’esso super cool. Si chiama “Shake your beauty” e racchiude al suo interno alcuni best seller del brand come il primer POREfessional, la matita per sopracciglia My Brow Pencil e il mascara BADgal Bang. Il cofanetto, colorato di rosa scintillante, è composto da 12 caselle e i prodotti sono declinati nella misura travel size.

Kiehls

Passiamo ora ad un altro calendario dell’avvento luxury per prezzo e prodotti. Questo di Kiehls, rispetto ai precedenti, è ancora più natalizio per i disegni che presenta sulla confezione, ma cosa ancora più interessante, è realizzato con materiali al 100% riciclabili. Contiene 24 prodotti, tra cui il meglio del brand: detergenti, maschere viso, sieri per il viso, creme idratanti, ecc. Insomma, un calendario dell’avvento perfetto che coniuga insieme filosofia green (attenzione agli sprechi) e mondo beauty.

Dior

Ed eccoci ad un altro calendario dell’avvento super lussuoso e molto glam: quello di Dior. Un tripudio di eleganza e oro su sfondo scuro per un Natale all’insegna del scintillio e del lusso. Il cofanetto contiene 24 prodotti firmati Dior nella misura mini e comprende un vasto catalogo dei best seller tra skincare, make up e profumi.

Lookfantastic

Altro calendario molto amato dalle beauty victim è quello di Lookfantastic: un total black con tocchi oro e bianco. Al suo interno, il cofanetto contiene 25 mini sorprese di marche prestigiose e molto note nel mondo beauty come Diego Dalla Palma, Caudalie, Filorga, Rituals, ecc. La cosa bella di questo calendario è che comprende cosmetici indicati per tutti i tipi di pelle e capelli.

Atelier Cologne

Il calendario dell’avvento luxury di Atelier Cologne ci propone 24 caselle con prodotti nelle misure mini e full size con una maggior attenzione al loro cavallo di battaglia, fragranze e profumi dedicati all’Acqua di Colonia. Ma troviamo anche creme per le mani e candele profumate. Insomma, un calendario dell’avvento più particolare e molto sofisticato.