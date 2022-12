Caleidoscopio (in originale Kaleidoscope) è una nuova serie che Netflix lancerà sulla sua piattaforma il 1° gennaio 2023. Ideato e creato da Eric Garcia e Ridley Scott, narrerà la storia di una grande rapina ispirata a fatti realmente accaduti negli Stati Uniti nel corso dell’uragano Sidney, ma ovviamente romanzati e modificati ai fini del piccolo schermo.

Caleidoscopio, Netflix: episodi e durata

Caleidoscopio è una miniserie e si comporrà dunque di 8 episodi, che sembra saranno rilasciati in un’unica ondata e non divisi in due parti come sta spesso accadendo ai prodotti Netflix. Da inizio gennaio sarà quindi disponibile su Netflix anche per una bella maratona post-capodanno! Non è ancora nota la durata degli episodi, che avranno però una particolarità che ha subito fatto drizzare le antenne del pubblico…

Caleidoscopio, Netflix: ordine degli episodi

Caleidoscopio, che racconta la storia di un banda di ladri alle prese con un colpo di enormi dimensioni ma anche con le proprie avidità e ambizioni, si configura e presenta infatti come una serie non lineare. Sarà cioè possibile vedere gli episodi nell’ordine che si preferisce! Certamente si tratta di una novità, sebbene non inedita ma ancora intrigante che renderà immersiva e particolare la fruizione di questo prodotto di Netflix.

Come detto gli episodi di Caleidoscopio saranno 8 e abbracceranno un lasso temporale di 25 anni di narrazione: si collocano infatti nei 24 anni antecedenti alla rapina e nei 6 mesi immediatamente successivi a essa. Le puntate comporranno dunque una sorta di puzzle nella ricostruzione della storia, ma un puzzle in cui gli incastri saranno a discrezione dello spettatore.

I produttori hanno scelto di associare un colore a ogni episodi, con l’indicazione del momento temporale in cui la puntata si colloca, ovvero:

Giallo: 6 settimane prima la rapina

Verde: 7 anni prima della rapina

Blue: 5 giorni prima

Viola: 24 anni prima

Arancione: 3 settimane prima

Rosso: la mattina dopo la rapina

Rosa: 6 mesi dopo la rapina

Bianco: La rapina – Il finale

Lo spettatore potrà quindi scegliere se cominciare a ricostruire la storia dalla puntata temporalmente più lontana (ovvero quella Viola) fino ad arrivare al finale (Bianco), oppure viceversa partire dalla fine per scoprire a ritroso i vari tasselli del racconto che conducono a quel fatidico momento. Sembra chiaro che in ogni caso il punto d’approdo debba essere la puntata dedicata alla rapina, ma probabilmente si potrà scegliere anche di vedere prima quella e poi la puntata dedicata ai 6 mesi successivi (Rosa).

Caleidoscopio vuole dunque cercare di stupire il pubblico con qualcosa di nuovo e con questo suo intento ha già fatto sì che le aspettative si innalzassero non di poco. Sarà un arduo compito quello di soddisfarle e aprire appositamente l’anno 2023 su Netflix. Al momento non si sa se il progetto è destinato a comporsi di una sola stagione, ma è certamente troppo presto per dirlo giacché questo probabilmente sarà stabilito in relazione all’accoglienza di Caleidoscopio da parte del pubblico. Questo esperimento andrà bene o andrà male? Non resta che scoprirlo tra pochi giorni.