Molti la ricorderanno per la sua mise in Baywatch, ma Netflix ha deciso di raccontarla in tutto e per tutto. Pamela, a love story è il nuovo docu-film dedicato alla modella e attrice americana più sexy degli anni ’90, Pamela Anderson.

Andiamo alla scoperta del progetto in ogni suo dettaglio.

Pamela, a love story: di che cosa parla il docu-film?

Pamela Anderson e Netflix si sono stretti la mano; la piattaforma streaming più famosa al mondo ha deciso di lanciare un progetto interamente dedicato alla modella, il cui titolo sarà Pamela, a love story.

Nel docu-film Anderson racconterà la sua vita a partire dall’infanzia, passando poi per le varie (e turbolente) storie d’amore, fino ad arrivare all’inizio di carriera e al grande successo mondiale.

Della diva più sexy degli anni ’90 si conosceranno anche gli aspetti più nascosti, quelli rimasti lontani dai riflettori, e si imparerà qualcosa in più sulla sua persona e personalità, oltre che sul personaggio che tutto il mondo conosce.

Il documentario si concentrerà su di lei e solo su di lei e vedrà l’evoluzione di una donna partita da zero e diventata nel giro di qualche anno icona sexy internazionale.

Netflix, dal canto suo, ha descritto il progetto con tali parole:

[…] un ritratto intimo e umanizzante di una delle donne più affascinanti e famose al mondo, che racconta la vita e la carriera di Pamela Anderson da ragazza di provincia a sex symbol internazionale, attrice, attivista e madre affettuosa.

Quando esce il docu-film su Pamela Anderson e quanto dura?

Pamela, a love story è il documentario che nessuno si aspettava ma che tutti, alla fine, vedranno. Netflix ha annunciato l’uscita ufficiale: il 31 gennaio 2023 il nuovo progetto montato da Ryan White (regista) sarà finalmente disponibile in piattaforma.

Stando alle varie voci circolanti sul web e alle dichiarazioni stesse di Netflix, pare che il nuovo docu-film dedicato all’iconica Pamela Anderson, avrà una durata pari a un’ora e 52 minuti.

Pamela Anderson: una vita non sempre semplice

Il successo di Pamela Anderson è indiscutibile; icona sexy per eccellenza, la sua vita è stata un crescendo di esperienze e conquiste. Modella e icona degli anni ’90, Anderson è stata per più di un decennio uno dei personaggi più discussi di Hollywood. Basti pensare al suo debutto nella celebre serie-tv Baywatch, in cui lei appariva perfetta e iper-sensuale con il suo costume intero rosso: un sogno per chiunque.

Purtroppo, però, la vita di Anderson è stata segnata anche da diversi momenti spiacevoli, come il caso del sex tape girato insieme al marito Tommy Lee nel ’95 che, finito nelle mani sbagliate e sottratto ai legittimi proprietari, fece il giro del mondo. La triste vicenda è stata anche raccontata in una miniserie dedicata, il cui titolo è Pam e Tommy.

È il caso anche del rapporto complesso con la stampa, sempre pronta a diffondere notizie scandalistiche e gossip di ogni tipo; Pamela Anderson è sempre stata una donna particolarmente privata e gelosa della sua intimità, la stessa che per troppo tempo le è stata negata.

Dopo anni di silenzio, l’attrice e modella ha scelto di raccontarsi al mondo intero con un nuovo e inedito documentario: Pamela, a love story, ci darà l’occasione di conoscere la sex symbol sotto prospettive differenti.