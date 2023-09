Lorenzo Jovanotti ha svelato qual è la sua colazione preferita, spiegando che aggiunge due noci di burro nel suo caffè. Una ricetta che ha molto stupito i fan, che non l’hanno trovata così invitante.

La colazione preferita di Lorenzo Jovanotti stupisce i fan

Il caffè è senza dubbio una delle bevande più personalizzabili in assoluto. Molte persone lo vogliono amaro, altre con molto zucchero, altre ancora lo preferiscono con ghiaccio, o corretto con il liquore, addolcito con la panna, oppure con il gelato. Ognuno ha il suo modo di prendere il caffè, ma quello di Jovanotti è senza dubbio uno dei più strani e curiosi in assoluto. Il cantante è diventato l’autore di un “tutorial” molto particolare, che ha subito sorpreso e diviso si suoi fan. Il protagonista di questa sorta di tutorial è proprio il caffè. Durante l’estate Jovanotti è rimasto vittima di un brutto incidente in bicicletta a Santo Domingo, che gli è costato la rottura di clavicola e femore. Il cantante toscano dopo un po’ di tempo è tornato in Italia e sui social ha sempre mostrato il suo sorriso, anche durante le lunghe sedute di fisioterapia. Ha deciso di raccontare le sue giornate ai fan, tramite social network. In un video condiviso su TikTok si è divertito a riprendersi mentre beveva il caffè durante una colazione. Fin qui non c’è nulla di strano, se non fosse che Jovanotti ha deciso di aggiungere alla sua tazza di caffè due noci di burro, stupendo tutti i suoi fan.

Lorenzo Jovanotti, la sua colazione preferita: “Il caffè con il burro fa bene, dà energia”

Nel video, Lorenzo Jovanotti guarda in modo molto soddisfatto la sua “creazione”, poi sorride verso la telecamera, consapevole di aver appena compiuto un gesto che sicuramente farà discutere e dividerà i fan. “A me piace” ha dichiarato, anticipando le critiche sui social. “Tutti i gusti sono gusti. Il caffè con il burro fa bene, dà energia. Oggi ce n’è bisogno, altro giorno di fisioterapia” ha dichiarato il cantante. Jovanotti si è dedicato con costanza al recupero dopo il brutto incidente, tenendo compagnia ai fan sui social network. La sua ricetta, però, non è del tutto una novità. “Quello che sta preparando è un semplice caffè bullet-proof. Si tratta di una bevanda tendenzialmente frullata che, di norma, si prepara con burro chiarificato e olio di cocco” ha dichiarato il biologo nutrizionista Iader Fabbri, contattato da Cook, mensile dedicato alla cucina del Corriere della Sera. Si tratta sicuramente di un caffè molto particolare, ma all’estero conta molte persone che lo apprezzano. Per gli italiani è sicuramente più difficile riuscire ad accettare un caffè del genere, in quanto su certi argomenti sono ancora molto affezionati alla tradizione.

