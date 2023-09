Jovanotti dopo l’incidente: come sta? “Adesso ho una gamba più corta“, ci informa il noto cantante, un vero precursore del genere rap. Ma come sta dopo questa brutta caduta in bicicletta? Quanto tempo ci vorrà per guarire, e quindi per riprendere i suoi impegni con la musica? Scopriamolo insieme.

Come sta Jovanotti dopo l’incidente: ora ha una gamba più corta dell’altra

La sua è stata una caduta data dalla disattenzione: Jovanotti è un cicloturista esperto, che da sempre intraprende lunghi tragitti in bicicletta. La sua caduta in Repubblica Dominicana, gli ha fatto riportare un danno permanente alla gamba, che ora è più corta di 1,7 cm, rispetto all’altra. Lui, ottimista nato, ricorda che Marco Pantani è persino riuscito a vincere il Giro D’Italia e il Tour de France nella stessa estate, con una gamba più corta di ben 2 cm rispetto all’altra, sempre a causa di un incidente.

Per lui, tanta riabilitazione e fisioterapia: i medici hanno stabilito almeno altri 4/5 mesi di stampelle, dato che in Repubblica Dominicana il femore non è stato subito ben riallineato. Jova ha infatti riportato la rottura di femore e clavicola, e inizialmente, “a caldo” non si è neppure accorto del danno che aveva davvero subito.

A 57 anni, poi, non è semplice riprendere subito la mobilità della gamba: “Poteva andare peggio, se fosse arrivata macchina nell’altra corsia dove ero finito mi avrebbe investito. E poi in generale tendo a minimizzare quello che mi succede e leggere l’opportunità che mi viene offerta, in questo caso di cui avrei fatto volentieri a meno, di fermarmi, di stare tranquillo, di fare fisioterapia come un bravo e disciplinmato ragazzo”, racconta Jovanotti durante l’intervista a RaiRadio2 “Non è un Paese per vecchi”.

Tutti i concerti e gli eventi, sono quindi rimandati a data da destinarsi. Ma se conosciamo un po’ il Jova, sappiamo che di certo non si arrenderà di fronte ad un piccolo infortunio.

Jovanotti, una vita in musica

Jovanotti, in arte Lorenzo Cherubini, è nato a Roma, il 27 settembre 1966, sotto il segno della Bilancia. E’ un cantautore, rapper e disc jockey italiano.

Diventa molto famoso alla fine degli anni ottanta, lanciato da Claudio Cecchetto. Di lui possiamo ricordare canzoni che hanno fatto la storia, come “La mia moto”, “Serenata Rap”, “Chissà se stai dormendo”. Seguono le più recenti “Le tasche piene di sassi”, “Gli immortali”, e tantissime altre bellissime ballate, composte da testi poetici, musica che mixa momenti di allegria a struggente malinconia, e tanto rap.

Jovanotti è sempre stato anche molto impegnato nel sociale: infatti come pacifista attivo, ha frequentemente collaborato con associazioni come Emergency, Amnesty International, Lega anti vivisezione, Nigrizia. Inoltre, ha contribuito alle manifestazioni in favore della cancellazione del debito negli anni novanta.

Nel 2008, Jovanotti sposa la fidanzata Francesca Valiani: i due hanno una figlia, Teresa Lucia, nata nel 1998. La ragazza nel 2020 ha sconfitto un linfoma di Hodgkin dopo una lunga battaglia. A lei, appena nata, suo padre dedicò la splendida canzone “Per te”.

Facciamo i nostri migliori auguri a Jovanotti: che possa ristabilirsi pienamente e tornare a far sognare tutti con la sua musica e poesia.