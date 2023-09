Scopriamo insieme come smacchiare strofinacci sporchi senza fare troppa fatica e usando un solo prodotto. Ci sono anche molti altri consigli da seguire per mantenerli sempre puliti.

Come smacchiare gli strofinacci sporchi senza fatica e con un solo prodotto

La cucina è uno dei luoghi della casa che deve essere sempre costantemente pulito, perché si preparano le pietanze da mangiare in famiglia e si usano gli strumenti per cucinare. Gli strofinacci non fanno eccezione. Sono strumenti indispensabili ma tendono a sporcarsi facilmente. Macchie più o meno grandi e più o meno ostinate possono nascondere germi e batteri che possono rivelarsi dannosi. Per questo è importante sapere come pulire, igienizzare e smacchiare gli strofinacci da cucina, per eliminare anche le macchie più resistenti, usando un solo prodotto, oppure scegliendo qualche prodotto naturale. L’ingrediente che può salvarvi in queste occasioni è il bicarbonato di sodio, un alleato prezioso durante le pulizie. Questo ingrediente può essere usato in due modi diversi. Il primo modo è ideale quando non ci sono macchie troppo evidenti sullo strofinaccio. Basta riempire una bacinella di acqua calda e aggiungere due cucchiai di bicarbonato di sodio, per poi mettere lo strofinaccio in ammollo per un paio di minuti. A questo punto non vi resta che strizzarlo bene e lavarlo in lavatrice. Il secondo metodo è sicuramente più aggressivo, perché serve a togliere le macchie più ostinate. Bisogna mischiare insieme il bicarbonato di sodio e il sapone di Marsiglia, per ottenere un composto molto simile ad una crema. A questo punto si applica il composto direttamente sulla macchia e si lascia agire per mezzora, per poi strofinare energicamente e risciacquare con acqua calda.



Come smacchiare gli strofinacci sporchi senza fatica: altri consigli

Il bicarbonato di sodio è sicuramente il vero eroe della situazione, in grado di far tornare gli strofinacci nuovi. Un altro alleato è il sapone di Marsiglia, un prodotto particolarmente efficace. Basta lasciare gli strofinacci in ammollo per 20 minuti per poi strizzarli e metterli in lavatrice. Per questa operazione si consiglia il sapone a forma liquida. Un altro ingrediente utile è l’aceto, in grado di pulire alla perfezione gli strofinacci, che devono essere lasciati in ammollo in acqua calda e aceto. Inoltre, si può anche usare l’acqua ossigenata, che è molto efficace e ha un potente effetto sbiancante. È molto utile soprattutto per le macchie molto ostinate, come quelle di sangue o da bruciatura. Il consiglio è di applicare l’acqua ossigenata sulla macchia, lasciar agire per 10 minuti e poi risciacquare o lavare in lavatrice. Si tratta di ingredienti facilmente reperibili, che consentono di smacchiare gli strofinacci in modo molto pratico e veloce, senza perdere troppo tempo e ottenendo un risultato davvero eccellente. Gli strofinacci tornano come nuovi, soprattutto grazie all’intervento del bicarbonato, l’ingrediente più consigliato per il lavaggio a mano.