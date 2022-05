Manuel Bortuzzo si è recato al cinema per assistere alla prima del film Rinascere, ispirato alla sua vita, insieme all’ex fidanzata Federica Pizzi.

Manuel Bortuzzo e l’ex fidanzata al cinema

Ritorno di fiamma in atto per Manuel Bortuzzo e Federica Pizzi? I due sono stati avvistati di nuovo insieme e questa volta erano al cinema, dove hanno assistito alla prima di Rinascere, il film ispirato alla storia del nuotatore.

Le immagini dei due nella sala cinematografica sono apparse in alcune stories via social, ma per il momento Bortuzzo ha preferito non commentare né smentire le voci in merito al loro presunto ritorno di fiamma.

L’addio a Lulù Selassié

Bortuzzo ha cominciato ad essere riavvistato con la sua ex (con cui era rimasto in buoni rapporti) subito dopo l’addio a Lulù Selassié, con cui aveva dato inizio a una liaison sentimentale all’interno del GF Vip 6.

Il nuotatore avrebbe annunciato il suo addio alla principessa con un comunicato ufficiale e lei, attraverso i social, ha gettato pesanti accuse contro il padre e gli altri familiari del nuotatore. Al momento non è dato sapere se i due si siano chiariti e se la vicenda avrà ulteriori sviluppi nei mesi a venire.

“Ho avuto difficoltà a parlare con lei e farle capire che non era un’idea degli altri quella di non stare con lei.

Le ho spiegato i motivi ma era come parlare ad un muro. Non voleva comprendere e capire. Le persone pensano che l’abbia lasciata con un comunicato stampa, ma non è vero. Era da tempo che le dicevo che non andavano bene le cose e non ce la facevo più. Erano affari nostri e non lo dicevo. Però c’erano cose che non andavano. Non so come fa a fingere che andava tutto bene, quando non era così”, ha dichiarato Bortuzzo in seguito alle accuse della principessa.