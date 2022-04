Manuel Bortuzzo ha annunciato a mezzo social la fine della sua relazione con Lulù Selassié e, a seguire, è stato avvistato in compagnia della sua ex fidanzata.

Manuel Bortuzzo avvistato con l’ex fidanzata

Manuel Bortuzzo ha svelato ai fan di aver detto addio a Lulù Selassié, con cui aveva dato inizio a una liaison all’interno della casa del GF Vip 6.

Nelle ultime ore sui social hanno iniziato a circolare alcune immagini in cui il nuotatore è ritratto in compagnia di una sua ex fidanzata (Federica Pizzi, già nota al pubblico televisivo per essere intervenuta in una puntata in diretta del reality show). I due avevano svelato di essere rimasti in buoni rapporti dopo la loro rottura, ma in tanti si chiedono se la questione possa aver avuto a che fare con l’addio del nuotatore alla principessa etiope.

Manuel Bortuzzo: l’addio a Lulù

Mentre Lulù Selassié ha confermato la rottura da Manuel lasciando intendere che la colpa fosse stata dei familiari del nuotatore, lui si è limitato a scrivere via social: “In questo mese dal termine del Gf Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori.

Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del Gf rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”.