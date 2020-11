Tra le borse must have per il periodo invernale, troviamo le shopper di cui abbiamo già parlato e le borse scamosciate. Quest’ultime sono quel tipo di bag passepartout, da avere sempre nell’armadio a portata di mano per qualsiasi occasione.

Possono davvero salvarci la vita e fare la differenza nei look, cambiando stile e mood da giorno a sera, da ufficio a tempo libero. Vediamo qui di seguito quali sono i migliori modelli di borse scamosciate per l’autunno inverno 2020 21.

Borse scamosciate autunno inverno 2020 21

Le borse in suede, o scamosciate, arrivano direttamente dai mitici anni ’70 e richiamano un po’ lo stile boho chic. Perfette da indossare sia di giorno che di sera, con diversi tipi di stili e look, ci conquistano per la loro versatilità e la loro semplice eleganza.

Anche se bisogna dire che molto spesso risultano troppo delicate per via del materiale. E vogliamo aggiungerci anche la paura di poterle sporcare?

Al di là di questo, però, sono veramente belle da indossare e abbinare con qualsiasi cosa. La loro estrema semplicità e bellezza le rende ideali anche per i look più casual, grazie alla quale risulteranno ancora più particolari e ricercati.

E non vi preoccupate! Per l’autunno inverno di quest’anno, i modelli di tendenza sono veramente tantissimi: dalla shopper alla mini bag per finire con la hand bag.

Quindi, avete l’imbarazzo della scelta per accontentare i vostri gusti e le vostre esigenze. Ecco qui di seguito i migliori modelli di borse scamosciate:

Pinko

Partiamo subito con uno dei brand più in voga negli ultimi anni, che ci propone la linea Love bag declinata in diverse varianti e materiali e molto diversificata per prezzi e modelli. La borsa in suede nella foto qui di seguito è veramente versatile, perfetta da abbinare anche con i colori più particolari.

Scegliete la nuance che più vi si addice.

Yves Saint Laurent

La Loulou in suede di Yves Saint Laurent è un’altra borsa iconica che ha spopolato quest’anno. Un po’ più costosa rispetto alla precedente, ma se dovete fare un investimento in una borsa è l’ideale.

Aggressive ed elegante allo stempo tempo!

Gucci

E vogliamo parlare della mini bag Dionysus by Gucci? Anche se è perfetta per sempre, indossatela in un’occasione più particolare e ricercata: sarà quel tocco in più in tutto il vostro look! Un vero e proprio gioiello per il periodo invernale da prediligere in toni vivaci e non classici come il viola.

Jacquemus

Altro brand super iconico e stiloso amatissimo da tutte è Jacquemus la cui caratteristica sono le borse piccole piccole declinate in diversi colori vivaci. Per l’inverno ci propone una variante della sua mini bag in suede, con unico dettaglio minimale il logo. Che ne dite? Perfetta per una passeggiata per le vie del centro con un bel cappotto e con degli stivali lunghi. Ovviamente, in base al colore che sceglierete, sarà più indicata per il giorno o per la sera.

Jimmy Choo

E concludiamo questa carrellata con la proposta di Jimmy Choo: anch’essa molto versatile e femminile, vi conquisterà per la sua forma morbida e arrotondata. L’ideale per tutto il giorno e per tutti i giorni!