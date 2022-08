Esistono diverse forme del corpo ed è importante riuscire a riconoscere la propria per valorizzarla al meglio. Il Body Shape a mela, o triangolo inverso, ha delle caratteristiche particolari.

Body Shape, diverse forme del corpo

Parlare di forme è sicuramente un argomento molto delicato.

Spesso le donne si sentono in imbarazzo e provano insicurezza a parlarne, anche durante una consulenza d’immagine. Da anni si è bombardati dall’idea di un “fisico perfetto”, quasi disumanizzando la reale bellezza di un corpo, come se un piccolo difetto dovesse essere motivo di vergogna. È sicuramente difficile parlare di forme, ma quando si parla di Body Shape non si fa riferimento all’altezza, al peso o alla taglia di una persona, ma di identificare la forma del proprio corpo, così da poter scegliere abiti e accessori in modo da creare la giusta proporzione e valorizzare il proprio fisico.

Non esiste una figura migliore dell’altra, perché ogni forma ha i suoi punti deboli ma anche i suoi punti di forza, che possono essere valorizzati con il giusto look.

Esistono cinque forme del corpo diverse: Clessidra, Rettangolo, Mela (o triangolo invertito), Pera e Ovale. Nel caso della Pera si parla di mettere peso nella parte inferiore, mentre nel caso della Mera si mette peso soprattutto nella parte superiore. Per quanto riguarda la Clessidra, significa che il punto vita è ben delineato, nel Rettangolo è appena accennato e nell’Ovale è del tutto assente.

Body Shape a Mela: le caratteristiche

Il Body Shape a Mela, o triangolo invertito, ha delle caratteristiche molto specifiche, come tutte le altre forme che abbiamo elencato.

Con precisione, chi ha questa forma del corpo ha la parte superiore particolarmente importante, rispetto alla parte inferiore. Questo significa che la prima è il punto di forza e la seconda è il punto di debolezza. Le donne che hanno questa forma hanno un bacino stretto e un lato B poco pronunciato, con gambe snelle e modellate, che possono essere sicuramente un punto di forza. Spesso la taglia del reggiseno è maggiore rispetto agli slip, perché la parte superiore del corpo è molto più pronunciata e abbondante.

Body Shape a Mela: come valorizzarlo

Chi ha il fisico a mela ha la parte toracica più ampia, con spalle leggermente più larghe o uguali ai fianchi, torace e bacino della stessa dimensione, seno più abbondante e punto vita poco segnato. Le gambe sono il vero punto di forza, snelle e slanciate, da mettere in risalto. Il seno deve essere ben sollevato con un buon reggiseno in grado di sorreggerlo adeguatamente. Esistono diverse regole e consigli utili per risaltare questo tipo di fisico. Gli abiti da evitare sono quelli oversize o a sacco, che ingrassano invece di snellire. Evitare anche i top che lasciano scoperta la pancia. È importante sottolineare il punto vita con cinture sottili, vestiti stile impero e capi di abbigliamento allacciati o stretti in vita. Alleati anche cardigan che tagliano verticalmente il torace nascondendo i fianchi o giacche da indossare aperte. Gli scolli a V sono perfetti per enfatizzare il seno, ma meglio evitare collane o altre applicazioni, così come scolli a barca e monospalla. Le gambe devono essere messe in risalto con minidress e minigonne, perché sono il vero punto forte. Va bene anche shorts, ma meglio evitare vita bassa, leggings e pantaloni skinny perché potrebbero far sembrare le game troppo magre. Il sedere può essere enfatizzato con zip laterali e tasche sul sedere. Vanno bene le scarpe con il tacco alto per focalizzare l’attenzione sulle gambe.