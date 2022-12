Ha 42 anni, è australiano ed è uno dei volti della serie-tv Netflix L’estate in cui imparammo a volare.

Andiamo alla scoperta dell’attore Ben Lawson, tra vita e carriera professionale.

Ben Lawson: la vita e la carriera dell’attore australiano

Ben Lawson è nato a Brisbane, Queensland, Australia, il 6 febbraio 1980 sotto il segno dell’Acquario e, attualmente, ha 42 anni.

È nato e cresciuto proprio a Brisbane e dopo il diploma ha scelto la via universitaria, laureandosi al National Institute of Dramatic Arts, con il grande desiderio di intraprendere la carriera attoriale. Lawson ha quattro fratelli, tra cui Josh Lawson, noto attore, sceneggiatore e regista classe 1981.

Ben Lawson è un attore molto noto nel mondo del cinema e della televisione; sono numerosi i progetti a cui ha partecipato, sia per quanto riguarda i film, ma soprattutto per quanto riguarda il vasto mondo delle serie-tv.

Tra i titoli cinematografici se ne ricordano in particolare due: Amici, amanti e… (2011) e Bombshell – La voce dello scandalo (2019). Per quanto riguarda le serie-tv, invece, la lista aumenta a dismisura; basti pensare che i titoli che coinvolgono la presenza di Lawson sono circa 26, partendo dagli anni 90 (1993 in particolare, con Time Trax), fino ad arrivare al 2022, con la nuova serie Netflix L’estate in cui imparammo a volare.

Tra i titoli più conosciuti si ricordano anche Non fidarti della str**** dell’interno 23 (2012-2013), Bones (2013), Modern Family (2014), Bilion (2016), Doubt – L’arte del dubbio (2017), Tredici – 13 Reasons Why (2018), The Good Place (2018), Dollface (2019), Dolly Parton: Le corde del cuore (2019), L’estate in cui imparammo a volare (2021) e The Moth Effect (2021).

Anche se presente in episodi sporadici, Ben Lawson ha comunque raccolto un grande numero di parti, che gli hanno consentito di ampliare la sua carriera da attore, garantendogli un certo successo e proposte sempre nuove.

L’attore australiano è presente anche sui social network. Il suo account Instagram (@bennyvegas) conta 82.4 mila follower per un totale di 990 post pubblicati. Lawson è solito pubblicare contenuti legati al lavoro (si vedono numerosi scatti effettuati sui set delle serie-tv in cui recita), ma anche contenuti legati a frame di vita quotidiana, insieme alla famiglia e al suo cagnolino Mochi. Ben Lawson è talmente affezionato al suo piccolo amico a 4 zampe da avergli creato un profilo Instagram dedicato, chiamato @mochimilkshake e seguito da quasi 1000 follower.

Vita privata di Ben Lawson

Sulla vita privata dell’attore 42enne non si hanno particolari informazioni. Tra le sue relazioni passate si ricordano quelle con Maile Mildrexler e con Harriet Dyer, ma non si conoscono ulteriori dettagli a riguardo. La riservatezza lo ha sempre contraddistinto e non è solito condividere elementi della sua vita sentimentale.

Per quanto riguarda invece il suo patrimonio, è difficile dichiarare con esattezza a quanto esso possa ammontare, ma tenendo conto sia della sua carriera attoriale, sia delle campagna pubblicitarie che lo coinvolgono, si pensa che il suo patrimonio netto possa aggirarsi intorno a un milione di dollari, o forse di più. Non si hanno certezze, ma Ben Lawson rimane un volto importante del mondo del cinema.