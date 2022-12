L’estate in cui imparammo a volare 2 sta per uscire su Netflix. Una serie che ha conquistato il pubblico.

L’estate in cui imparammo a volare 2 sta per uscire su Netflix. Una serie che ha conquistato il pubblico e che tornerà presto ad appassionare con nuovi episodi tutti da scoprire.

L’estate in cui imparammo a volare: la seconda stagione della serie

L’estate in cui imparammo a volare ha debuttato con la sua prima stagione il 3 febbraio 2021, conquistando tutti i suoi spettatori. Lo show ha trovato un buon gradimento da parte del pubblico ed è riuscita a raggiungere le prime posizioni della Top Ten. Nel mese di ottobre, Netflix ha comunicato che la serie tv si concluderà proprio con questa attesissima seconda stagione. Un viaggio che continuerà a raccontare la storia di due amiche del cuore.

Katherine Heigl e Sarah Chalke interpretano Tully Hart e Kate Mularkey e sono pronte a coinvolgere i fan in nuove avventure. Una serie suddivisa in tre decenni, per raccontare il rapporto di due migliori amiche, fatto di alti e bassi e di grandi emozioni, con una condivisione che solo due persone con un legame davvero forte e speciale possono avere. Nella seconda stagione Tully e Kate si ritroveranno divise, mentre molti racconti che riguardano il loro passato doneranno un quadro più completo del loro rapporto speciale.

Ricordi che hanno condiviso insieme e che e hanno rese quello che sono, trasformando la loro amicizia. Netflix ha scelto di ordinare un totale di 16 episodi per la seconda e ultima stagione della serie L’estate in cui imparammo a volare, ognuno della durata di circa 45 minuti. Il capitolo si dividerà in due blocchi, il primo formato da 9 episodi e il secondo dai restanti 7 episodi. Sarà un viaggio profondo e bellissimo all’interno di un rapporto di amicizia che i fan hanno già imparato a conoscere e che ha conquistato tutti. Tully e Kate sono due migliori amiche davvero eccezionali, che riescono ad affrontare tutti gli alti e bassi che un rapporto prevede, mostrando una grande normalità e una grande verità sui rapporti, che tutte le persone conoscono. Le due attrici torneranno ad interpretare questi ruoli con cui sono riuscite ad avere un grande successo.

L’estate in cui imparammo a volare 2: il cast della serie tv

L’estate in cui imparammo a volare è stata rinnovata per una seconda e ultima stagione, che sta per uscire su Netflix, prodotta da Brightlight Pictures, per la gioia dei fan che hanno seguito con grande entusiasmo tutta la prima stagione. Le due certezze assolute del cast sono Katherine Heigl e Sarah Chalke, che interpretano Tully e Kate, le due protagoniste migliori amiche. Al loro fianco potrebbero esserci anche i seguenti attori e le seguenti attrici:

Bel Lawson – Ryan;

Yael Yerman – Marah;

Beau Garrett – Cloud;

Ali Skovby – Tully da giovane;

Roan Curtis – Kate da giovane;

Jon Ecker – Max Brody;

Jay McLaren – Travis;

Patrick Sabongui – Chad Wiley;

Brendan Taylor – Mutt;

Jenna Rosenow – Kimber Watts.

Durante la seconda stagione arriveranno anche alcune interessanti e curiose new entry. Sono: