L’estate in cui imparammo a volare 2: trama e anticipazioni

Dopo il successo della prima stagione, L’estate in cui imparammo a volare arriva con un nuovo capitolo tutto da scoprire.

Approdata su Netflix il 3 febbraio 2021, la serie-tv sta per tornare sulla piattaforma con i nuovi episodi: scopriamo tutte le anticipazioni a riguardo.

L’estate in cui imparammo a volare 2: quando esce la nuova stagione e dove vederla?

L’estate in cui imparammo a volare 2 arriva su Netflix il prossimo 2 dicembre 2022. La stagione, conclusiva, sarà suddivisa in due parti distinte.

Per potere accedere alla visione della serie, dunque, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a Netflix e scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Si ricorda che la piattaforma streaming offre la possibilità si sottoscrivere abbonamenti anche in base al numero di schermi coinvolti e, ovviamente, i prezzi variano a seconda della loro quantità.

Infine, ma non per importanza, Netflix offre la possibilità di effettuare un pagamento o mensile, o annuale.

La trama di L’estate in cui imparammo a volare 2

La seconda stagione di L’estate in cui imparammo a volare, stando alle varie informazioni circolanti sul web, pare si concentrerà sulla fine dell’amicizia trentennale tra Tully e Kate, le due protagoniste. Prima di scoprire le risposte a tale quesito, Kate dovrà affrontare non poche difficoltà, collegate allo sfortunato viaggio di Johnny in Iraq: e Tully? Tully dovrà invece affrontare una causa legale dopo avere deciso di abbandonare il suo talk show e si ritroverà a dovere ricominciare completamente da zero per rifarsi una nuova carriera.

La donna si ritroverà a cercare informazioni sulla sua famiglia (chi è, da dove viene, dove è finito il padre che non ha mai conosciuto e così via.) Dall’altra parte il pubblico vedrà una Kate innamorata di Johnny.

Nonostante le mille difficoltà, nonostante i litigi, nonostante le distanze, le due Tully e Kate non riescono a stare l’una senza l’altra: come andrà a finire la loro amicizia? Che cosa succederà?

Si ricorda, a tal proposito, che il romanzo da cui la serie è tratta, Firefly Lane, scritto da Kristin Hannah, ha un seguito, intitolato Fly Away (Vola Via). La seconda stagione di L’estate in cui imparammo a volare, dunque, potrebbe proprio prendere spunto dal secondo romanzo, anche se, di fatto, le similitudini tra libro e serie-tv sono molto poche.

Il cast della seconda stagione della serie-tv

Immancabili le presenze di Katherine Heigl e di Sarah Chalke, le due protagoniste della serie Netflix, Tully Hart e Kate Mularkey.

Accanto a loro, poi, ci saranno:

Ben Lawson (Ryan);

Yael Yurman (Marah);

Beau Garrett (Cloud negli anni ’70);

Ali Skovbye (Tully da giovane);

Roan Curtis (Kate da giovane);

Jon Ecker (Max Brody);

Jay McLaren (Travis);

Patrick Sabongui (Chad Wiley);

Brendan Taylor (Mutt negli anni ’80);

Jenna Rosenow (Kimber Watts);

India de Beaufort (Charlotte);

Greg Germann (Benedict):

Jolene Purdy (Justine);

Ignacio Serricchio (Danny)

L’estate in cui imparammo a volare (entrambe le due stagioni) è una produzione Brightlight Pictures ed è prodotta e distrubuita da Netflix.

La seconda stagione arriva venerdì 2 dicembre 2022 direttamente sulla nota piattaforma streaming.