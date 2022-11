Belve, cancellata la puntata del giovedì: il motivo

Il programma Belve, in onda su Rai2 con la conduzione di Francesca Fagnani, dice addio alla puntata del giovedì. A comunicare la decisione e il motivo è stata, via Twitter, la stessa presentatrice.

La notizia era nell’aria da qualche giorno, ma soltanto nelle ultime ore è stata confermata dalla presentatrice. Via Twitter, ha fatto sapere che lei e i vertici di Viale Mazzini hanno preso questa decisione per “rispetto del pubblico, dell’ospite e del lavoro di tutti“.

La Fagnani ha scritto:

“Da questa settimana si va il martedì e il mercoledì, giorni in cui si riesce a non partire troppo tardi, per rispetto del pubblico, dell’ospite e del lavoro di tutti”.