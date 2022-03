Belve, Malena sugli uomini: “Non faccio più sesso”

La nota pornoattrice Malena (al secolo Filomena Mastromarino ndr.) nel corso di una lunga intervista rilasciata alla trasmissione “Belve” in onda su Rai 2 in seconda serata, ha raccontato alcuni dettagli legati alla sua carriera e non solo, come ad esempio il suo rapporto con gli uomini.

“Non ho più una vita sessuale perché gli uomini hanno paura di me”, ha dichiarato la 40enne che ha spiegato in che modo la sua vita è cambiata da quando è diventata per tutti “Malena”.

Belve, la confessione di Malena

Malena che prima di lanciarsi nel mondo dei film per adulti faceva l’agente immobiliare, ha raccontato di come il suo percorso liberatorio sia partito da un tatuaggio: “La mia vita è cambiata da quando mi sono fatta tatuare il volto di Santa Filomena, è stato un miracolo di liberazione”.

Ha poi svelato di essere attratta dalle donne solo sessualmente: “Sentimentalmente, mi innamoro solo degli uomini”, ha precisato.

Malena: “Corona? Mi ha paragonata a Ronaldo”

La pornostar ha poi rilasciato diverse dichiarazioni non proprio leggere su Fabrizio Corona. Sull’ex re dei paparazzi ha affermato: “Fabrizio Corona nel suo libro ha detto di essere stato con me perché voleva divertisti e mi vedeva come un oggetto non è bello usare quella parola con una persona.

In realtà non quell’esperienza non è nemmeno stata così bella perché non ha una grande attrazione per le donne”.

Ha quindi proseguito: “Mi ha paragonata a Ronaldo. Tutti i fan mi paragonano a lui. Dicono: ‘Malena sta al porno come Ronaldo sta al calcio’. Sono quello che dicono loro. Non amo elevarmi ma mi piace quando fanno queste battute”.